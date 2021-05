15 mil habitantes en riesgo en El Hatillo por abandono de su vía principal

Saime: “El pasaporte de niños y adolescentes no es prorrogable”

No dejes de leer

«En reiteradas ocasiones se le ha hecho el llamado al gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, para que se le dé una solución a las cientos de familias que ahí habitan y que están en peligro, sin embargo, no hemos recibido respuesta», enfatizó Omar Nowak , presidente del Concejo Municipal de El Hatillo .