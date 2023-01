El juego 4.0 está a la vuelta de la esquina

Ahora la cuestión será actualizar la normativa, para no crear una zona gris al margen de la protección de la ley y, por tanto, de los controles. «Este es un mercado que ya existe, nuestro objetivo es hacerlo legal. Pretendemos hacerlo más grande y normalizarlo para sustituir a la actual generación del iGaming por la generación de los millennials», concluye Gaud.

«Pasar de las apuestas deportivas a las de los esports es básicamente un paso corto. No necesito convencer a la gente de que el juego es importante, de que el juego es un gran negocio«, continuó Anthony Gaud, «no necesito convencer a la gente de que apostar por los deportes electrónicos funcionará». Ya está ocurriendo«.

«En Italia, se está observando un crecimiento exponencial de los esports, que ya han alcanzado un volumen de negocio de 47 millones de euros. La industria está experimentando un gran crecimiento, gracias a su impacto en el empleo, el gasto asociado y la amplificación debida al incremento del poder adquisitivo generado«, comenta Natalia Chiaravalloti, experta en juegos de azar de la redacción de Giochidislots . «Creo que la evolución tecnológica que también ha experimentado el sector del juego en los últimos años está influyendo en la explosión de esta tendencia. Sobre todo, me gustaría destacar los paralelismos entre las características de los casinos en vivo, las apuestas virtuales y la forma en que se retransmiten los eventos de esports. Hay muchos aspectos en común, sobre todo a nivel de la experiencia de juego, por lo que no descarto que pronto las apuestas se extiendan también al sector de los deportes electrónicos«, concluye el analista de Giochidislots, uno de los mejores sitios italianos del sector de las apuestas.

El futuro, según los expertos, pasa por la unión de gambling, videojuegos y juegos electrónicos. Una sinergia posible, según la experiencia ya presentada en Estados Unidos por Anthony Gaud, uno de los mayores expertos mundiales en entretenimiento. Tras haber trabajado con varias multinacionales como Walt Disney, Microsoft o Nexon, ahora es consejero delegado de G3, The Gaud Hammer Gaming Group. Esta empresa está detrás del primer evento público de apuestas sobre eSports, que se ha celebrado en Nueva Jersey en 2020. ¿Resultado? Más de 1,7 millones de espectadores. “Lo que estamos haciendo ahora es intentar crear una nueva forma de apostar por los videojuegos y los eSports. Y es algo que mucha gente ha predicho que será el futuro”, declaró a Yogonet en esta entrevista .