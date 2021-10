El mejor del casino

Compartir





















Con el paso de los años, muchos artistas se han inspirado en el ambiente y en los temas del casino para crear grandes canciones para todos los géneros posibles. Los tratos con el diablo, las señoras con suerte y el as de picas figuran en algunos de nuestros musicales favoritos, lo que crea la lista de reproducción perfecta para cualquier amante del casino Betfair. A continuación te detallaremos una lista con lo mejor que hemos encontrado de las melodías que rinden tributo al mundo del juego.

Ninguna compilación de las canciones de casino estaría completa si no se incluyera al único Frank Sinatra. En la década de los 60, Sinatra era un personaje habitual de los casinos de Las Vegas y ¡actuaba en unos cuantos! También interpretó al magnífico jugador Nathan Detroit en la película Guys and Dolls. Antes de su paso por Las Vegas, Sinatra lanzó en 1950 el conocido clásico de jazz Luck Be A Lady, en el que los oyentes son testigos de cómo el cantante ruega a los dioses del casino que se pongan de su lado mientras realiza una apuesta arriesgada. A continuación, escucha sus penas:

El mismísimo Rey del Rock and Roll, el Sr. Elvis Presley, interpretó varias canciones basadas en las luces brillantes y el tema del dinero de las apuestas en Las Vegas. Presley protagonizó y produjo una serie de películas cuestionables a lo largo de los primeros años de su carrera, en las que fue perfeccionando el papel del corazón tierno y dulce con el que soñaban todas las chicas. En estas divertidas películas, el Rey nunca dejaba de cantar y ofrecer una interpretación que todos podían disfrutar. En 1963, Presley protagonizó Viva Las Vegas y compuso una canción con el mismo nombre. En la película, la estrella interpreta a un piloto de carreras sin suerte que se esfuerza por ganar suficiente dinero para comprarse un coche nuevo. La canción fomenta una imagen glamorosa de » miles de mujeres bonitas » y de tener un » mucho dinero listo para gastar», lo que contribuye así a la publicidad de la capital de los casinos.

El siguiente tema de apuestas de Elvis Presley llegó con el lanzamiento de A Little Less Conversation en 1968. En este punto, Presley había tocado en Las Vegas en muchas ocasiones, por petición popular, y se había ganado cierto prestigio que significaba que ahora se le asociará para siempre con las luces brillantes de la ciudad. Como dice la canción, cualquier jugador apasionado de casino opinará firmemente que «un poco menos de conversación, un poco más de acción, por favor» es la forma en que debería jugarse el juego de cualquier jugador. La canción fue incluida en muchas películas, con un remix que resurgió y que se utilizó en la famosa escena de Ocean’s Eleven.

La última mención de honor es para la bomba pop Katy Perry. En el año 2009, Perry lanza la canción junto con su álbum de estreno. Waking up in Vegas tiene todo lo que se puede esperar de una canción sobre la ciudad del pecado. Se cita la célebre frase «lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas» ¡si solo fuera verdad! El vídeo que acompaña a este exitoso tema muestra a la cantante vestida de punta en blanco y probando suerte en las mesas de Blackjack, para terminar en el altar con un falso sacerdote Elvis. Un poco trillado, sí, pero simplemente hay que hacerlo.