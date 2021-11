El Niño Ladrón y sus Secuaces Padres

Compartir





















César Burguera

@CESARBURGUERA

El chiquillo truhan. Un niño robaba en la escuela los libros de sus compañeros y, como si tal cosa fuese buena, se los llevaba a su madre, ya que su padre nunca ha sabido descifrar el difícil arte de la lectura, desconoce nuestro enigmático abecedario y a veces se aventura al dramático ejercicio de adivinar el orden de las complejas vocales. Pero la madre, conocida en los corrillos culinarios como “Rosa La Pastichera”, en vez de corregirlo, aprobaba la censurable acción. En otra oportunidad el “Niño Ladrón” robó un costoso reloj y logró entregárselo a su analfabeta padre, apodado como “El Glotón”, quien orgullosamente llegó a celebrar el delicado hurto. Se cumplía con exacta rigurosidad el dictado de las leyes de Mendel, que consagran las diferentes reglas sobre la transmisión por genética de las peculiares características de los padres hacia sus hijos. Pudiésemos proclamar, ante el precoz prontuario del “Niño Ladrón”, aquella máxima que nos advierte “Mendel no perdona”. Y es que por el retorcido cuerpo del “Bisoño Ladronzuelo”, hijo de “La Pastichera” y El “Glotón” transita por su torrente sanguíneo la misma vocación que ha signado la trayectoria delictiva de todos sus ancestros. Como olvidar las sofisticadas tretas de “Misia Clara” para indebidamente apropiarse de los recursos en la construcción de aquella inexistente carretera Bucarito-Guigue. El azaroso destino colocó al “Niño Ladrón“ como privilegiado heredero del “Clan o Mafia Familiar” ya que sus progenitores, “El Glotón” y “La Pastichera”, ataviados de criminal ropaje y cómo alcaldes iniciaban el más obsceno ejercicio de saqueo en el maltratado municipio San Diego. El “Púber Malhechor” fue incorporado a la abominable estructura de irregularidades y desviaciones. Ubicado en un espacioso cubículo al lado del despacho del alcalde, en el mismo se podía divisar a lo lejos una grisácea fotografía de la “Nonna Clara”, venerada figura, a quien invocaba con religioso fervor para que guiara cada uno de sus ilícitos pasos. Una de sus principales especialidades del “Imberbe Timador“ es la descarada extorsión a todo individuo que tuviese la iniciativa de emprender cualquier desarrollo habitacional, comercial u empresarial y así los hacía desfilar ante su cubículo, convertido en ineludible alcabala, para consignar el obligatorio despojo. Otra de las lucrativas conductas del “Lampiño Charlatán”, mimado hijo de “El Glotón” y “La Pastichera”, fue como exclusivo recolector de los pagos realizados por centenares de familias que resultaron estafadas por el señuelo de un inexistente Terminal Turístico. El vándalo cobrador llegaba señalarle a las incautas victimas que uno de los amplios pasillos del utópico terminal llevaría su nombre, que se iba a colocar un alegórico letrero donde se plasmará Vicente Scarano Brandonisio, el mismo “Niño Ladrón”, el “Adolescente Maleante”, el “Curtido Timador” que pretende dictar lecciones de moral y ética, el mismo delincuente que llega a calificar de plagas, acusar de que han recibido exorbitantes sumas de dinero a un inmenso grupo de jóvenes que con autonomía y determinación decidieron, con plena independencia, incorporarse a la lucha por preservar el tránsito de Carabobo. En el alma y espíritu de esta extraordinaria generación radica el futuro de este estado. Por ello surge, a manera de necesario desagravio, nuestra absoluta solidaridad con ese indetenible caudal de jóvenes que han sido cobardemente atacados por un desdichado rufián, que se confunde en el fango de su misma codicia, ambición y miseria, las mismas que le han transmitido genéticamente “Misia Clara”, “El Glotón” y “La Pastichera”.

Guayaquil y su amplio Trasero. Otro “Coqueto Figurín” ha arremetido contra esta indomable generación que son el blindado escudo para la defensa de Carabobo y en cuyos cuerpos palpita aceleradamente ese arraigado sentido de pertenencia. La vida lo ha tratado con inclemente infortunio. Su tránsito ha estado signado por la ambigüedad en cada una de sus acepciones. Cómo no recordar su fatídica huella dentro de la alcaldía de Valencia cuando ejercía el cargo de director en la desdichada gestión de Miguel Cocchiola. A pesar del verdadero festín de excesos, desorden y libertinaje administrativo de la pasada gestión municipal, el ninfo director fue destituido por haber sido sorprendido, de manera flagrante, dilapidando recursos en indecentes bacanales y obscenas juergas. Sin rumbo fijo encontró la adjudicada labor de ser el leal guardián de los inmuebles, automóviles y hasta el delicado cuidado de las mascotas de su principal mecenas, su personal “Sugar Daddy”, hoy radicado en el exterior disfrutando de un cómodo exilio pero alegando ser objeto de una inclemente persecución política. En pasados meses, sin la debida autorización de su “Sugar Daddy”, el “Coqueto Figurín” utilizó las costosas camionetas para la masiva venta de bultos de papel higiénico y alcanzar el necesario rebusque a través de la práctica del bachaqueo. Este abuso provocó la ira de su otrora mecenas, quien procedió a su inmediato desalojo de la principal vivienda. Ante este nueva calamitosa andanza emprendió un raudo escape y a través de innumerables aventones llegó a recalar en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador con la fabula que había sido designado, por la ficción interinante, cómo plenipotenciario comisionado. Ante la audaz treta, una ingenua alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, lo designó como director en el manejo de partidas presupuestarias. Sería desleal con la inocente alcaldesa Viteri, no advertirle de la insalubre presencia del “Coqueto Figurín”, ya podría estar ese municipio sometido a un insalvable escenario por la reincidente conducta de malversar fondos por parte del perfumado dirigente. El “Coqueto Figurín” desde Ecuador, cuidando no resquebrajar sus delicadas uñas con el teclado, enfila sus ataques contra nuestros jóvenes, llegando a aseverar, bajo un incontrolable arrebato de celos “El video de la muchacha es diabólico”. De igual manera realiza graves acusaciones contra candidatos a diferentes alcaldías. Aguardamos su pronto retorno, ya que el “Coqueto Figurín” introdujo el pasado año una demanda donde alegaba mala praxis médica por haberse sometido a una intervención quirúrgica conocida como Gluteoplastia o la cirugía para el incremento de los glúteos y que al parecer la silicona o el material cosmético habían caducado, es decir estaban piches. Y esa es la verdad.