El Puma dice que no habla de política y revientan las redes

Compartir

José Luis Rodríguez, «El Puma», dijo recientemente que ya no habla de política, en una reciente entrevista en Argentina y desata polémica en las redes sociales.

Durante una entrevista, la presentadora Mirtha Legrand le preguntará sobre la situación política venezolana y sobre Nicolás Maduro. «¿Cómo está tu país actualmente? ¿Se terminará alguna vez la dictadura?», preguntó, a lo que el cantante respondió: «Yo no hablo de política. Mi país es mi país, lo amo, lo quiero, fui a cantar ahora y vuelvo en noviembre».

Tras año sin presentarse en el país, El Puma ofreció un concierto el pasado mes de julio en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño. «Sí, sí. Fui a cantar, ya hice dos shows en Venezuela y voy a hacer el tercero. Con cualquier gobierno. Yo soy venezolano, ese es mi país y voy a cantar para los venezolanos», dijo el intérprete de «Agárrense de las manos».

El Puma dice que no habla de política

En 2021, el cantante venezolano aseguró que solo regresaría a Venezuela cuando hubiese un cambio político se lo permitiera.

La presentadora le consultó a El Puma si le duele la situación de Venezuela. «Quiero a mi país, no me duele. Lo amo, amo a mi país. No voy a arreglar el mundo. El tiempo que me dio Dios no es para arreglar el mundo, es para arreglarme yo mismo y cambiar yo».

«El escenario no tiene rótulo político, no tiene raza, credo, ni siquiera sexo. El escenario dispara un solo lenguaje, que es el del arte. Uno le canta a la gente, no hay ideología», agregó Rodríguez, quien consideró que solo los políticos deben dedicarse a los temas políticos.

Dicho comentario causó molestia en los usuarios de las redes sociales quienes criticaron la postura del cantante venezolano y lo tildaron de oportunista y le recordaron la época en el que fue férreo opositor al actual gobierno nacional.

ACN/VTV/El Nacional

No dejes de leer: “Ella quiere reggaeton” es el nuevo tema de Orlandoni

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN