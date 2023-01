El rapero español Rels B trae su FLAKK TOUR 2023 a Caracas

El rapero Rels B (@skinnyflakk) anuncia concierto en Caracas el próximo 09 de febrero como parte de su “Flakk Tour 2023”.

La Terraza del C.C.C.T. recibirá al español que causa furor en el mundo entero con una pegajosa mezcla de elementos del rap, hip-hop, trap y R & B.

Cuenta con millones de reproducciones en Youtube y el sitial de honor con canciones como A mí, Cómo dormiste?, Clase G, 100 Tracks, Skinny Flakkkkkkk, Don’t Tell My Mama, Word Up, Hood Girl, Palm Tree y Tienes el don, entre otras.

Nacido en Palma de Mallorca, Daniel Heredia Vidal, conocido bajo su alias artístico Rels B, es referente de la música urbana mundial.

Con Rels B se inicia la temporada de conciertos en Caracas

Cantante, compositor y productor, debutó en 2014 con canciones autobiográficas y su crecimiento ha sido imparable: cuenta con varias producciones musicales, ha realizado colaboraciones con artistas como Eladio Carrión, Nathy Peluso, Delacalle, Duki y Alemán, entre otros, y lidera las listas de popularidad en España y varios países de Latinoamérica.

Rels B llegará por primera vez a Venezuela el jueves 09 de febrero gracias a la coproducción de AGTE Live y Lauria Entertainment.

Las entradas estarán a la venta desde este jueves 12 de enero a las 11:00 de la mañana en Ticket Mundo (@ticketmundo_ve) .

Más información @agtelive

Nota de prensa