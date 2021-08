El Retorno del Malandrín y la parodia opositora

Compartir





















César Burguera

@CESARBURGUERA

La vuelta del Malandrín. El domingo era azotado por el inclemente sol. Los efectos del insoportable calor hacían mella en las pocas personas que acudieron al terminal aéreo “Arturo Michelena”. El sudor se apoderaba de sus ansiosos cuerpos, pero al fin, en el horizonte, se logró divisar la aeronave que traía al astuto “Malandrín”, el mismísimo vándalo que con reconocida sutileza y comprobada picardía ha logrado saquear por décadas las arcas del noble municipio San Diego. Días antes, el sagaz “Malandrín” había señalado, desde el exterior, que era la precisa hora de ponerle drástico fin a su ausencia por más de tres años del territorio patrio y a su dorada estadía en el extranjero. Al bajar por las escalinatas del aeroplano, el pérfido “Malandrín”, levantaba sus pesados brazos y arrodillándose llegaba a besar el caliente asfalto de la principal pista del aeropuerto y en un teatral ahínco soltaba alguna que otra lágrima que lograba sincronizar con sus fingidos gemidos. Entre el minúsculo grupo de recibimiento se mostraban henchidos de emoción y con sus vestimentas empapadas por la incandescencia del despiadado sol, su personal mandadero, hoy ejerciendo funciones de alcalde de San Diego, quien tembloroso, con abultado sobre en mano, tenía que rendir cuentas de lo sustraído y desvalijado en el último trimestre. Igualmente acudía el buen Gordo Santafé, quien aferrado a su fiel bastón y con un largo ayuno a cuestas, había sido designado como el único delegado de Henrique Capriles y Julio Borges para recibir al depravado “Malandrín”. Pero lo realmente folclórico fue observar al “Candidato Buchón”, Armando Amengual ataviado con una estampada franela que llevaba impresa la elocuente expresión “Welcome Enzo”. Con el aterrizaje los demás pasajeros del vuelo pudieron tener un momento de tranquilidad, ya que durante la travesía, no los inquietaba turbulencias o bruscos movimientos aéreos, sino que custodiaban celosamente sus pertenencias para que no fueran sustraídas por el experimentado “Malandrín”. El pequeño grupo de acogida tenia organizada una improvisada caravana para acompañar al indigno “Malandrín” a su espaciosa residencia y allí sostuvieron un hermético cónclave, donde un imprudente asistente grabó la intervención del desprevenido “Malandrín” quien expresaba, a modo de reprimenda “Hermanos yo se los he dicho a ustedes y a todo el mundo que no estoy muriéndome por ser candidato, yo deje mi tranquilidad en Miami aún en contra de mi familia y no me voy a calar el mismo discurso de esa vaina del G4 y mucho menos venirme de allá para pelearme con unos pendejos, porque ahora el señor Julio Castillo y su VP quieran una vaina, un quimiqueo, conmigo se jodieron compadres”. La referida grabación está a la orden del asiduo lector o cualquier directo interesado u aludido.

El recular del Malandrín. Después de prodigar toda suerte de improperios al G4, se produjo la claudicación del perverso “Malandrín”. El Gordo Santafé antes de pedir un refrigerio o que le trajeran al menos una vianda para palear su voraz apetito, le había señalado al despistado “Malandrín”: “Calma Enzo, en Caracas tenemos todo cuadrado, Julio Castillo está liquidado”. Pero la realidad era otra hace apenas semanas, los pasillos de la sede del partido político MUD eran silentes testigos de los acuerdos del “confiable” G4 y en Carabobo se habían decantado por la yunta de Julio Castillo como abanderado para la gobernación y Carlos Lozano, aún padeciendo del dramático síndrome del Trastorno Explosivo Intermitente (TEI), como aspirante a la alcaldía de Valencia. La yunta empezaba a trabajar, iban de la mano, hombro con hombro en clara señal de inquebrantable solidaridad. Un curtido Julio Castillo llegaba a captar otras organizaciones partidistas como el MAS y el presidente de la Asociación de Columnistas, Rafael García Marvez dedicaba su semanal entrega para realizar una exaltada apología del tránsito político de Julio Castillo y lo proclamaba como el verdadero candidato de la unidad opositora. Pero nadie advirtió lo que se avecinaba y de repente surgió desde un recóndito rincón los acordes de la canción de “Pedro Navaja” que sentencia “La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida…..Ay Dios!!”. En Caracas se estaba preparando la emboscada ante el arribo del tramposo “Malandrín” y en una disimulada reunión se presentaba un esquelético Henrique Capriles para formalmente presentar la candidatura del astuto “Malandrín”, como se había acordado previamente, surgió la voz del otrora jerarca blanco, Henry Ramos Allup para acompañar la propuesta con la condición de que Carlos Lozano, el paciente del (TEI), continuará como candidato al ayuntamiento valenciano, simultáneamente se levantaba de su silla Manuel Rosales para sumarse a cambio de las candidaturas municipales en Puerto Cabello y Naguanagua. Así, de esa pragmática manera, se le otorgaba cristiana sepultura a la nominación de Julio Castillo como abanderado del G4. Un Carlos Lozano, notoriamente medicado, con su mirada extraviada se reunía con el bribón “Malandrín” para hacerle ver con las manos sus más ardientes deseos corporales y concretar definitivamente la traición gestada por el G4. Ante la inaceptable afrenta, Julio y su equipo de campaña se aferran desesperadamente a la comunicación de fecha 2 de marzo del 2017, enviada por el entonces Contralor General, Manuel Galindo a la ex presidenta del CNE, Tibisay Lucena, donde notifica de la inhabilitación política por un lapso de quince (15) años del ciudadano VICENCIO SCARANO SPISSO, titular de la cédula de identidad No. 7.057.437. Mientras tanto el “Candidato Buchón”, Armando Amengual, ya desprovisto de la alegórica franela de bienvenida al “Malandrín” y aquejado por el inesperado desamparo de Henrique Capriles que le llegó a prometer caminos seguros, insiste enérgicamente en su candidatura, pero haciendo curioso énfasis de que “estamos en agosto y JULIO ya pasó y no va a volver”. Finalmente el Pastor Javier Bertucci con el crucifijo y las sagradas escrituras como únicos y celestiales alegatos sigue en su tarea de predicar El Cambio. Todo parece ser sacado de una divertida parodia y todavía esperan que este pueblo les tenga algún rasgo de confianza o que puedan producir en el común alguna expresión de básico ánimo u aliento. Y esa es la verdad.