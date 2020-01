El Sebín encontró una extraña maleta-bomba en hotel de diputados (Video)

Funcionarios del Sebin acudieron al hotel Paseo Las Marcedes en Caracas donde se alojan diputados de la AN para retirar una presunta maleta-bomba.

Asambleístas aseguraron que los agentes del Sebin acudieron al hotel por un supuesto artefacto explosivo. No obstante, empleados de la hostería y parlamentarios aseguraron que se trataba de un «montaje» para intimidarlos.

Los funcionarios tocaban las puertas de las habitaciones para que se retiraran los parlamentarios. A las cuatro de la madrugada del domingo, horas antes de que se eligiera la junta directiva del parlamento, detonaron un objeto en las adyacencias de la hostería y se marcharon.

En el Hotel Paseo Las Mercedes se alojan unos 40 parlamentarios. El diputado Luis Alberto Silva, informó a las 4 de la mañana que los efectivos del régimen se retiraron del lugar. “Justificaron su presencia explotando un niple”, aseguró Silva a través de su cuenta en Twitter. Aseveró además que se trata de un «hostigamiento».

Extraña maleta-bomba

#5Ene 2.40 AM Una noche larga, pero seguimos resistiendo la presión de la dictadura, quien utiliza a su organismo opresor el SEBIN para intimidarnos, están en todos los pasillos del hotel paseo las Mercedes, dónde nos encontramos varios parlamentarios de la @AsambleaVE #Venezuela — José G. Hernández (@cheohernandez99) January 5, 2020

Comisiones de la Dgcim, Sebin y Cicpc acudieron al hotel. El Centro de Comunicación Nacional (CCN) de la Asamblea Nacional divulgó un video donde se muestra una maleta negra forrada con algunos cables y un rudimentario reloj. Intentaban que los diputados huyeran despavoridos, pero nadie se marchó.

Según los diputados al lugar no acudió ningún experto antiexplosivos. De la maleta-bomba no se sabe nada. Las autoridades no informaron nada al respecto. Los empleados del hotel sólo reían ante lo que consideraban como un montaje.

#Venezuela. La Tiranía es tan básica con sus montajes burdos..Delcy Eloina (JEFA) activa con su ficha criminal director del SEBIN Gustavo González López y su herramienta ejecutora Comisario Jefe Angel Flores la intimidación nocturna a los diputados alojados en hotel en Caracas https://t.co/eSRmgM1gcW — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) January 5, 2020

El CCN denunció que el hecho se trata de una “estrategia burda” del régimen para justificar la presencia de cuerpos represivos en el hotel donde se encuentran los parlamentarios.

Lee también: Este domingo decidirán si Guaidó sigue como líder de la Asamblea Nacional