El Sepulturero Capriles y el Velorio de la MUD

César Burguera

El enterrador Henrique. La elaborada fabula que tanto Henrique Capriles como Leopoldo López son descendientes del libertador Simón Bolívar constituye, sin lugar a dudas, el más sofisticado ejercicio de adulancia que se tenga registro en la historia contemporánea. Pero allí pudiéramos hallar el origen del perenne pugilato entre estos dos dirigentes opositores que tratan de exhibirse como el más aventajado heredero del padre de la patria. Y es que la semana pasada se presentaba Henrique Capriles en una rueda de prensa y sentenciaba que al Interinato se le había dado cristiana sepultura aquel fatídico 30 de abril del 2019 y que era el momento para que Juan Guaidó y el partido VP rindieran cristalinas cuentas. Un Capriles, visiblemente molesto, llegaba a lanzar la mordaz interrogante ¿Cómo la empresa Monómeros era rentable y ahora está quebrada? e increpa ¿Quien audita eso?. En este encuentro con los medios de comunicación, Capriles se hizo acompañar con un mapa totalmente cubierto con esa encendida tonalidad roja. Al ser indagado por un suspicaz periodista, respondió que así iba a quedar el país después del 21N y a manera de ejemplo, Capriles afirmaba “En Carabobo, un aspirante que está fuera del G4, MUD y manito está triplicando a nuestro candidato. Entonces pregunto ¿Es una pelea para llegar de segundo? Con esta fatídica practica el sepulturero Capriles con su lúgubre vestimenta procedía a inhumar al candidato de la MUD y le ordenaba sumarse al aspirante que lo aventajaba ampliamente para tratar de constituir un bloque y así poder enfrentar el sólido liderazgo de Rafael Lacava. “Ganar Carabobo es prácticamente imposible” llegaba a reconocer el otrora candidato presidencial opositor. Lo que parece olvidar Capriles, es que los otros aspirantes fueron expuestos a una lapidación moral por el hecho de presentar sus nombres como candidatos en las elecciones parlamentarias. En esa oportunidad ese sector, que hoy implora desesperadamente una utópica unidad, les increpaba “Son unos enviciados alacranes, remunerados cohabitantes y ladrones de poca monta” mientras que de manera insensata convocaban a la abstención bajo el enigmático lema “Salva tu país, Salva tu vida, Salva tu familia, no votes en las elecciones parlamentarias”.

El docente púgil. Retorna el censurable episodio donde un profesor universitario le propinaba una verdadera felpa a su indefensa cónyuge en los espacios de nuestra UC, la “corajuda “conducta le valió el intimidante apodo “El Terror del Anfiteatro”. La providencial actuación de las fuerzas policiales impidió que la violencia de género cobrara otro lamentable deceso. En el acta policial se plasma la retención del púgil profesor universitario por el despiadado ataque contra el cuerpo de la desvalida dama. El censurable hecho provocó que el Decano David Rutman destituyera al académico golpeador como Director de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Luego de su deshonrosa destitución fue captado, a manera de premio, por el “Analfabeta Bribón” para que fuera parte de su campaña y ejerciera irónicamente funciones como Coordinador en la defensa de los derechos de la mujer. Tal vez por ello ante el vil acto de profanación de la tumba del padre del Decano Rutman, el despedido director enviaba un mensaje a través de sus redes sociales donde expresaba “Se quejan de la profanación de tumbas pero apoyan al chavismo, comen, roban y estafan con él, son lo mismo y se merecen eso y mucho más. Se merece que el propio chavismo los traicione y los liquide” la respuesta del Decano Rutman ante este miserable atropello no se hizo esperar y luego de honrar a sus ancestros procedió a dirigir estas ‘palabras “Ya hoy he concluido con el deber del amor hacia mi padre, velando por el resguardo de su osamenta que fue profanada. Pero la miseria humana va «más allá», hacer mofa, ironía e injuria sobre un hecho abominable. Nada puede esperarse de los psicópatas, de quienes tienen por costumbre militar en la hipocresía, violentar a las mujeres y opinar y hacer uso de las redes para regodearse de palabras altisonantes y rebuscadas como si el común de la gente no conoce su manufactura arribista. La justicia terrena y la de arriba siempre llegan. La dignidad no se pregona, está presente en las buenas acciones de un padre y de una familia con 150 años de trabajo y buen obrar en Valencia, de descendencia patriota y no de gente que se acerca a los y que poderes y fuerzas vivas que no pasan de cafés e intereses oscuros. Andróginos y misóginos”. Para el “El Terror del Anfiteatro” se acercan acciones que llevan consigo esa tenebrosa tonalidad de los grises garrotes, las lesiones producidas por aquella paliza lo asechara a cada paso y el acta policial se convertirá en el más atormentante de sus demonios.

¿Y quién es el segundo? Ante la tajante aseveración de Henrique Capriles, donde llegaba a admitir que en Carabobo la oposición estaba irremediablemente relegada al segundo lugar, nos arriba la inquietante interrogante ¿Quien ocupará ese posterior lugar? ¿Quien quedará detrás y bien lejos de Rafael Lacava? En primer lugar debemos descartar al “Mórbido Delincuente” ya que el mismo Capriles, principal promotor de su candidatura le ordenó que se sumara a la opción que lo está triplicando en todas las encuestas. Por ello surgen los nombres de Javier Bertucci, el pastor que con su Cambio no cesa en la ardua labor de llevar su ministerio a la congregación de fieles, con la Biblia como insustituible compañera y espiritual herramienta. “Solo Cristo Salva” repite insistentemente el pastor Bertucci. Igualmente se observa, mucho más pagano, a Armando Amengual, quien en pasados días realizó un acto para proclamar su intención de llegar hasta el final en esta contienda electoral. Armando rodeado de un longevo Eduardo Fernández “El Tigre”, utiliza hábilmente emblemáticas frases y hasta simbólicas melodías para tratar de captar a la amarilla militancia, pero asegura, con vehemencia, que ha logrado penetrar importantes sectores del estado que huyen despavoridos de la acción delictiva del “Clan o Mafia Familiar”. Todo es incertidumbre, todo parece nivelado para poder asegurar quién arribara en ese segundo lugar. Lo único claro es la indiscutible y aplastante victoria de Rafael Lacava. Se acerca el Revolcón y ante lo inevitable algunos, con sentido de previsión, nuevamente vuelven adquirir otro “Medio Metro” de encaje negro. Y esa es la verdad.