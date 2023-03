El síndrome de Ehlers-Danlos y la fibromialgia no han podido quitarle los sueños a Zharat

No dejes de leer

“Gracias a la inspiración que me regaló el maestro Abreu, que me enseñó y dio todas esas herramientas para poder exportar eso a Estados Unidos. Entonces qué bueno que una venezolana como yo y tres compañeros más, pudimos desarrollar esta labor en Estados Unidos y decir mira ‘sí se puede lograr que los niños de 8, 10 y 12 años toquen a un nivel tan alto como un adulto de 50 años’¨.

“Soy legalmente una persona con discapacidad en Venezuela. Y por tal razón me dediqué a estudiar la música a profundidad para convertirme en una directora de orquesta, función en la que uso más mi oído y mi cerebro en vez de movimientos repetitivos por tantas horas al día”.

¨Naci del Sistema de Orquestas de Venezuela. Fundé un programa de orquesta en EEUU inspirado en el Sistema de Orquesta de Venezuela llamado “Music Innovates”, (Washington State). He dirigido Orquestas como Buddha’s Light Youth Symphony Orchestra, Irvine Classical Players, y Seraphim Symphony (California)”.