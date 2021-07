Boxeador venezolano refugiado Eldric Sella ya tendría destino

El venezolano Julio Mayora dedicó medalla a Hugo Chávez, expresidente y fallecido en 2013; pero este 28 de julio estaría cumpliendo 67 años de edad.

Moyora, quien se convirtió en el quinto criollo en subir al segundo peldaño de una cita ecuménica, los dos últimos fueron la triple saltadora Yulimar Rojas (14-08-2016) y el boxeador Yoel Finol (bronce 19-09-2016) en Río, pero este último cambie de nomenclatura, tras el positivo del ganador de la plata y recibió su presea en 2018, le dedicó la presea a Chávez, tras conversar vía telefónica con el presidente Nicolás Maduro.

Desde tempranas horas, Mayora reventó las redes sociales, al punto que ha esta hora es tendencia en Twitter con varias etiquetas, entre estas se nombre, el deporte que práctica (halterofilia) , más otras vinculantes, como una de Yulimar (Rojas), Tokio2020 y Juegos Olímpicos.

«Darle un feliz cumpleaños a Hugo Chávez. De verdad que el regalo es esta medalla de plata es para el presidente Hugo Chávez»; dijo Mayora en una conversación telefónica con Maduro, difunda en las redes sociales del jefe de Estado.

«¡Qué buen regalo, qué felicidad!, debe estar feliz en el cielo»; respondió el presidente tras felicitar al deportista que logró la primera medalla en esta edición de los Juegos Olímpicos para su país.

Mayora, de 25 años, levantó 346 kilos (156 y 190); antes había conseguido bronce en el Mundial del 2018 y también fue campeón Panamericano de Lima 2019.

La medalla de Mayora ha sido celebrada por distintos sectores de la sociedad veneloana, incluido el líder opositor Juan Guaidó, quien lo felecitó por reedes sociaes.

«El atleta olímpico Julio Mayora hoy nos regala alegría y esperanza a todos los venezolanos. Este país está lleno de gente talentosa (…) que no se rinde incluso en las condiciones más adversas»; dijo Guaidó.

En el estado de La Guaira, de donde es oriundo Mayora; vecinos se reunieron en una calle del barrio Santa Eduvigis para ver en pantalla gigante la competencia.

«Mi negro, tú puedes (…) vamos Julio», gritaban los ciudadanos en apoyo al pesista, según se escucha en vídeos compartidos en las redes sociales.

Pero los usuarios de Twitter, también dieron su opinión a favor y en contra de lo expuesto por Mayora al dedidcarle la presea al fallecido expresidente.

«La «dedicación» de Julio Mayora no es sorpresa y demuestra la realidad que vivimos. Si no hacía lo que hizo no iba a recibir ningún beneficio y no iba a tener apoyo para sus futuras preparaciones, es así de simple. Y hay que prepararse para que pase lo mismo con Yulimar Rojas»; indicó @andrewyepezz.

«Lo triste de que Julio y Yulimar sean chavistas es que refuerzan esa idea de que los de oposición son solo unos blancos privilegiados y que ellos que son la verdadera gente del barrio que gracias al chavismo es que pudieron seguir sus sueños como deportista. Es frustrante»; colgó @HiSamChacon.

«Válido entenderlo pero no por eso debo compartirlo, por eso yo celebro el logro de Julio Mayora y maravilloso que nos trae esa medalla»; fue la impresión de @rguar. «Me quedo con la frase de que la medalla de Julio Mayora es de VENEZUELA. Así quedará registrada en la historia de las Olimpíadas. Esa medalla no es de ningún muerto»; señala @milycita.

«Viva julio mayora no jodaaaaa….que te consuma tu odio….nosotros los venezolanos de buena voluntad celebramos el triunfo de julio Mayora»; expresó @Edinsonmorillo7. «Que Julio Mayora haya dicho lo que dijo (que se nota que fue un guión), no quita que se esforzó para llegar donde esta. No se si sepan, pero los triunfos de los deportistas, son de ellos, no del pais, ni de los gobierno ni nada»; indicó @unacuctusrosado.

