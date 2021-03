Eleazar Mora lanza Un beso y una flor, tercer promocional de su más reciente placa discográfica, lanzada al mercado internacional en octubre pasado es parte de su tributo a los inmigrantes.

“Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí…”, con un sencillo y sentido videoclip.

“Inmortalizada por uno de mis ídolos, Nino Bravo, Un beso y una flor es una de las composiciones en español más cantadas en los últimos cincuenta años.

Eleazar Mora estrena video tributo a los inmigrantes

Por eso, este video, producido por One Movie, One Film, muestra la historia de una joven violinista, representada por la talentosa María Sofía Alvarado, que se prepara para desplegar su talento en otras tierras”, comenta.

Conocido por su serie de tributos discográficos a Javier Solís, Simón Díaz, así como por los discos “Venezuela habla cantando” y «Bella Italia, entre otros.

En su trayectoria como solista ha editado seis discos que le han merecido numerosos reconocimientos de la industria musical.

El cantante nacido en Caracas, en enero de este año ganó Medalla de Plata en la categoría Mejor vocalista masculino de los Global Music Awards por el álbum Nino Bravo una orquesta y una voz.

Adicionalmente, en 2020 conquistó el Mara de Diamante; dos Premio Platino Video De Cristal en el Festival de Video Hispano por Vivir y América; un Disco de Platino en el Festival de la Canción Latinoamericana de California por el single Vivir.

Mora, quien empezó su carrera musical en sus años universitarios, retomó su pasión luego de varios años dedicado a sus negocios como empresario.

“La mía es una historia inspiradora. No tengo miedo al paso del tiempo, porque nunca es tarde para lograr los objetivos», afirmó.

Actualmente, complementa su pasión con la formación, como alumno del Master of Arts in Music Business en el prestigioso Berklee College of Music de Boston.

Además de Un beso y una flor, en Nino Bravo, una orquesta y una voz el tenor interpreta grandes éxitos del recordado cantante español como “Libre”, “Noelia”, “Cambiarás”, “Te Quiero”, “Mis noches sin ti”, “Cartas Amarillas”, “¿Te acuerdas María?”, “América”, “Yo no sé por qué esta melodía” y “Vivir”, que mantienen la frescura y magnetismo que cautivó al público hace ya más de cuarenta años.

Mora retomó su pasión luego de varios años dedicado a sus negocios

Con la participación de más de 30 músicos sinfónicos, los arreglos, dirección y producción musical de este trabajo está a cargo del maestro Pedro Mauricio González, quien también tocó el piano y el bajo. Tomás Cardona Rodríguez, en la grabación; Keith Morrison, en el registro de voz, edición y mezcla, Manny Pérez en el coaching vocal y Michael Fuller, en la masterización; completan el equipo.

Un beso y una flor está disponible en YouTube y en las principales plataformas digitales. Disfrútelo aquí: https://youtu.be/952QBLgMXsk

