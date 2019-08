Elecciones legislativas los primeros dias de Enero

Las elecciones parlamentarias (AN) “podrían ser el 1 o 2 de enero (2020)”; pero según antecedente eleccionarios; lo más probable es que se realicen el domino 5 de Enero; pero la fecha exacta será decidida en consulta popular.

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, insistió la noche del miércoles, en descartar la idea de disolver de facto a la Asamblea Nacional, pero anunció que las elecciones legislativas de 2020 serán adelantadas a una fecha que se decidirá en “una consulta popular” que sí podría realizarse este año.

Cabello dijo que la “derecha” tiene una campaña sobre la eliminación de un cuerpo que, en su opinión, está técnicamente inhabilitado por el desacato declarado por el Tribunal Supremo de Justicia.

“No vamos a eliminar la Asamblea Nacional”

“No la vamos a eliminar, la AN está eliminada ella sola, es absolutamente incompetente, fuera de la ley, en desacato”, dijo el dirigente del Psuv en su programa Con el Mazo Dando.

Cabello agregó que el “único interesado” en la disolución de la AN es Juan Guaidó, quien debe entregar la presidencia el próximo 5 de enero.

“La oposición tiene dos opciones: la primera cambiar a Juan Guaidó como está establecido en el acuerdo que ustedes hicieron. Eso es lo que corresponde. La otra es ratificarlo. Si ustedes lo ratifican saben que va a perder un año más, con el agravante que en el 2020 no pasa sin que en Venezuela haya elecciones. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo”, señaló.

Elecciones legislativas los primeros días de Enero

“Ya comenzamos con las investigaciones y estudios para determinar la mejor fecha para nuestro país y nuestra Patria, para las elecciones de la Asamblea Nacional. No se vayan a ir de vacaciones en diciembre, porque podrían ser el 1 o 2 de enero (…) Si quisiéramos lo haríamos, la ANC puede eso y más. El 2020 empieza el primero de enero y termina el 31 de diciembre”, enfatizó.

ACN/AVN/agencias

