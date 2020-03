Elecciones parlamentarias en “pico e¨zamuro”

En un recuento de lo que se perdió y lo que se salvó en el siniestro de los galpones del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Fila de Mariche del Estado Miranda, se puede deducir que las próximas elecciones “están en pico e´¨zamuro; aunque la presidenta de CNE venezolano señaló que “El sistema electoral está lejos de ser destruido”.

Expresó la rectora Tibisay Lucena su determinación «de garantizar los procesos electorales correspondientes y previstos para este año», pero afirma que «Fue poco lo que se pudo rescatar, pero que los daños solo afectaron dos procesos del sistema de votación; el de inventario y el proceso de producción.

En sumatoria, tampoco hay acuerdo definitivo para la integración del nuevo CNE y mucho menos una fecha para las elecciones parlamentarias.

Lucena destacó que el fuego en menos de 30 minutos se extendió por todo el galpón que tiene unos 6.000 metros cuadrados. | Foto: teleSUR

La autoridad principal del CNE se refirió a los efectos del incendio registrado este sábado en un galpón en Caracas utilizado por este ente.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena, aseveró este domingo que el sistema de votación de este país está lejos de ser destruido y que el ente garantiza la celebración de las jornadas democráticas previstas.

La funcionaria venezolana hizo un balance de los daños registrados por el incendio de un galpón usado por este ente, ubicado en la parroquia de Filas de Mariche del estado Miranda.

Poco lo que se pudo rescatar

«Fue poco lo que se pudo rescatar, fue más grande el incendio», dijo la presidenta del ente electoral venezolano, sin embargo, agregó, que los daños solo afectaron dos procesos del sistema de votación: el de inventario y el proceso de producción.

El CNE está en capacidad de mantener su funcionamiento y la agenda comicial, explicó Lucena. «Si existen grupúsculos pensando que con esto van a parar procesos electorales están equivocados, no conocen la voluntad de los hombres y mujeres democráticos».

Elecciones parlamentarias en “pico e¨zamuro”

Aseguró que los agentes de seguridad del país se encuentran trabajando para determinar las causas del incendio.

«Hay varias hipótesis y ninguna está descartada», aseveró Lucena. Además, precisó, que este lunes llegarán al lugar del siniestro dos fiscales nacionales que se sumarán a las labores de pesquisa.

«El CNE quiere saber la verdad ¿Cuál fue el origen del fuego y por qué se propagó tan rápidamente? Ninguna hipótesis está descartada, dejaremos que sean los informes los que determinen las causas del fuego», dijo.

En las labores de sofocar el fuego trabajaron 570 personas entre bomberos, policías, guardias, nacionales, funcionarios de protección civil y otros cuerpos de seguridad del país.

Lucena informó que en el galpon aún persisten pequeños focos de fuego, por lo que las labores se mantienen.

Lo que se perdió

Tibisay Lucena, presidenta actual del Consejo Nacional Electoral (CNE); informó que en el incendio se quemaron 49.408 máquinas de votación. El siniestro afectó dos de sus procesos, en las áreas de inventario y de producción de máquinas.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, informó la tarde este domingo 8 de marzo sobre la pérdida de 49.408 máquinas de votación.

Entre otros insumos que se encontraban dentro del galpón del Registro en Mariche, se quemaron 582 computadoras pertenecientes al Registro, 400 boletas electrónicas, 22. 434 inversores de corriente, 127 mil boletas para desincorporar y 49.327 sistemas de autenticación integrada (captahuellas)”, dijo en rueda de prensa transmitida por VTV.

Lo que se salvó del siniestro

Al mismo tiempo, manifestó que durante las labores para mitigar el fuego lograron salvar 105 mil memorias de máquinas de votaciones, 24 servidores, 562 máquinas de votación modelo 4.300 y 724 captahuellas.

Indicó que el incendio al Registro en Mariche afectó la maquinaria de dos de sus procesos, en las áreas de inventario y de producción de máquinas.

Reverol a cargo de la investigación

“El CNE quiere saber la verdad ¿Cuál fue el origen del fuego y por qué se propagó tan rápidamente? Ninguna hipótesis está descartada, dejaremos que sean los informes los que determinen las causas del fuego”, aseveró Lucena.

La rectora no descartó que cualquier escenario produjera el grave siniestro que tuvo una duración de más de 5 horas.

Afirmó que: “estamos a la espera de la investigación, hemos hablado con el ministro Reverol. Todos han empezado las investigaciones, tomando las pruebas, viendo lo que se pueda determinar”

“Reconstruiremos lo perdido y seguiremos votando”

Señaló que el país cuenta con el capital humano y la experiencia necesaria para poder reponer todo el material perdido para las venideras elecciones.

Afectada la infraestructura electoral del país

“Si existen grupúsculos que piensan que con esto pararán los procesos electorales están muy equivocados, no conocen la determinación de los hombres y mujeres del Poder Electoral”, ratificó.

La rectora expresó su determinación «de garantizar los procesos electorales correspondientes y previstos para este año».

En una fecha aún no determinada, los venezolanos realizarán elecciones legislativas para renovar la unicameral Asamblea Nacional, actualmente controlada por la oposición.

«Quienes quieran sabotear el sistema electoral venezolano van a chocar (…) con la determinación democrática inquebrantable del Poder Electoral», afirmó.

