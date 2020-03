Elimina piedra en los riñones con jugo de piña

La evolución del coronavirus ha obligado a elaborar mapas; y monitorear cómo crecen los casos día a día y país por país. La actuación ante la pandemia es variada en cada región; y recomiendan seguir al pie de la letra todas las medidas contra el coronavirus. En Madrid, por ejemplo, clausuran restaurantes al aire libre (Las Terrazas). El alcalde Almeida no se plantea por el momento cerrar El Retiro; pero no se permitirá que haya “demasiadas personas reunidas en un foco concreto”. También exhorta a cerrar los bares.

Exhortan al cierre de bares

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado; que desde este viernes se suspenden las licencias de las terrazas y veladores de la capital; y ha recomendado que bares y restaurantes echen el cierre a la espera de lo que decreten las autoridades sanitarias. No descarta que se decrete el cierre de estos locales pero, entre tanto, ha vuelto a pedir a la población que evite desplazamientos innecesarios y concentraciones de personas ante el coronavirus.

El alcalde de la capital ha recordado que están cerradas las zonas infantiles; de los parques de la capital y aunque por el momento no se ha decidido el cierre del Retiro; no se permitirán que haya “demasiadas personas reunidas en un foco concreto”; según ha indicado en entrevistas esta mañana en Antena 3 y Onda Cero.

El alcalde de Madrid no ha descartado el confinamiento de la ciudad; pues considera que sería “irresponsable” decir que no se contemplan todos los escenarios. “No podemos decir que se vaya a aplicar de forma inmediata ni descartar que se vaya a aplicar”, ha indicado, según recoge Efe. En todo caso ha hecho un llamamiento a no salir del domicilio: “Quédense en casa, es la mejor forma que tenemos de poder prever el contagio y que efectivamente sean tres semanas y no sea más tiempo”, ha dicho, haciendo especial hincapié en los jóvenes.

Medidas “drásticas”

El primer edil de la capital ha subrayado que una vez que se haya salido de la crisis habrá que “evaluar actuaciones políticas”, pero que “en este momento tenemos que primar ir todos unidos a arrimar el hombro”. Y ha pedido que el presidente Pedro Sánchez tome las riendas y ejerza el liderazgo, asumiendo incluso medidas “drásticas”. “Todos vamos a estar detrás de él”, ha agregado. A lo largo de la mañana de este viernes se ha conocido que habrá un Consejo de Gobierno extraordinario de la Comunidad de Madrid a mediodía y también una reunión urgente del alcalde con los responsables de seguridad, incluida la policía municipal y bomberos.

En la misma línea, el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ha reclamado al presidente del Gobierno medidas más “contundentes” y ha considerado que si los ciudadanos no se quedan en casa habría que hacer que “forzosamente” obligar a que lo hicieran. “No sé si la herramienta más eficaz tiene que ser el Estado de alarma, es posible, no lo descarto”, ha apuntado. Aguado insta a Sánchez a tomar “medidas contundentes” y cree que habría que obligar a quedarse en casa»Al igual que cuando pasa un huracán la gente toma medidas, la gente se protege y la gente es consciente de la realidad, necesitamos que en España la gente sea ya consciente de que esto es un huracán silencioso», agregó.

Almeida ha pedido más materiales de protección para los empleados municipales y ha abogado también por pensar en “en el día después” para tener listas políticas económicas que puedan “mitigar” las pérdidas. En el Ayuntamiento se rebajará en un 25% el impuesto de bienes inmuebles y en la misma cuantía el de actividades a las empresas que mantengan el empleo a final de año.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha informado este viernes que los casos de coronavirus registrados en la Comunidad de Madrid son ya “casi 2.000”, frente a los 1.388 de ayer, y que en las últimas 24 horas han muerto dos personas, lo que eleva el total de fallecidos a 40. Asimismo, hay 190 pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

En la Comunidad se trabaja en ampliar la atención sanitaria disponible medicalizando hoteles y residencias. El personal sanitario reconoce estar “agotado” y muestran preocupación por la falta de materiales.

