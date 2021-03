Eliminación de la Juventus definirá el futuro de Cristiano Ronaldo

Ante la eliminación en Champions de la Juventus, ahora el futuro del portugués Cristiano Ronaldo (CR7) está en duda; pues la acción de la estrella del equipo decepcionó a muchos.

Fue en el último partido, que a los italianos se les dificultó centrarse en el juego y quedaron afuera, contra el Porto en el tiempo extra.

En cuanto al encuentro, medios deportivos reseñaron que CR7 cometió un grave error en el último gol de los portugueses y todo terminó en desgracia para la Juventus.

Es decir, «Oliveira sacó un tiro rasante y Cristiano no solo saltó, sino que abrió las piernas y la pelota pasó por ahí», se lee en Olé.

Por esa razón, salieron las críticas y acusaciones por parte no solo de la prensa italiana, sino también de dos grandes ídolos de la institución Bianconera.

En otra parte del partido, fue Fabio Capello quien le pegó al luso y uno de esos grandes de 74 años comentó que «hay algunos goles que no se pueden conceder. Cristiano saltando y dándose vuelta en la barrera… el que esté ahí no puede tener miedo de que le peguen. Es un error imperdonable que no tiene ninguna excusa».

Futuro de Cristiano Ronaldo tras eliminación de la Juventus

Por su parte, Alessandro Del Piero, leyenda italiana, también expuso su apreciación, «Tiene que hacerse cargo, por supuesto. No tuvo muchas chances pero desperdició un cabezazo que tendría que haber hecho valer».

De igual manera, la gran mayoría de la prensa de ese país título de manera negativa, una de ellas fue La Gazzetta dello Sport con su «Juventus Oscura»; el Corriere dello Sport tituló «Traición de Ronaldo».

Es de mencionar, que si bien es cierto, que todo el equipo falló para la eliminación de la Juventus, Cristiano Ronaldo; se lleva la mayor parte de la responsabilidad en ese juego.

Ahora, ¿seguirá CR7 en Turín?.

