Un material de opinión fue publicado por un diario digital; titulado: “Muy serio! crucial informe de la CIA revela «eliminar cuanto antes a Maduro y Diosdado»; firmado por José Sant Roz el pasado Domingo, 09/06/2019 08:58 AM, en Aporrea y que ACN publica textualmente por la naturaleza de la denuncia.

“Eliminar a Maduro y Diosdado cuanto antes” revela informe CIA

Esto es lo último que sobre la mesa: La vida del presidente Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello penden de un hilo y no es cuento. Varias reuniones de carácter urgente viene realizando el Departamento de Estado y el Pentágono con expertos asesores de la CIA para buscar «urgente solución a la gran confusión e incertidumbre venezolana…» (urgent solution to the Venezuelan turmoil…).

Walter Reed de la oficina de Análisis y Confrontación de la CIA explicó que eliminar a Maduro y a Diosdado es también provocar una inestabilidad no sólo de carácter interno en Venezuela sino en la región, de imprevisibles consecuencias… «es como… alborotar el avispero…», «to stir up the hornet’s nest…».

Parte de un informe revela: «…a la vez, sacar del juego a Maduro y Diosdado… sería un golpe mortal para la moral de los seguidores, tal como sucedió con la desaparición del presidente Hugo Chávez (que llevó al chavismo a una debacle en las elecciones presidenciales de 2014),… después de la eliminación de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello,… los otros como Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez, Freddy Bernal, no representarían un peligro tan claro y definido…».

De este modo, otros expertos del Departamento de Estado y de la CIA coinciden en que se hace imprescindible una razzia de los más conspicuos líderes de la revolución, incluyendo al Alto Mando Militar. Entre los planteamientos se ha hablado de realizar atentados contra ciertas personalidades, contratando paramilitares colombianos o terroristas muy bien entrados en Estados Unidos, al estilo de lo que los que ejecutaron a Danilo Anderson, Giandomenico Puliti, el joven líder Robert Serra, Eliecer Otayza, Ricardo Duran,…y a cientos de dirigentes campesinos y obreros en distintos lugares del país.

Altos funcionarios del Ejecutivo y del Congreso, así como importantes miembros del Alto Mando Militar estadounidense han presentado una serie de informes en los que se habla de una necesidad perentoria e inevitable eliminar a estos dos personajes: «… claves para impedir la consolidación de la dictadura de Maduro, en el actual estado de desangramiento, horror y crisis humanitaria… teniendo en cuenta además que todos nuestros aliados en la región están clamando porque el deterioro de esta crisis no se haga extensiva a otras países amigos… «. Los atentados al SEN y ahora a la gasolina, explicó Walter Reed, apunta hacia este proyecto de caos general previo… «…a una selectiva eliminación de terroristas…».

Sobre la mesa está lo de la invasión, pero a qué costo. ¿Lo podría pagar lo que se le ha «expropiado» a CITGO?, ¿con todo el capital que se le ha embargado a Venezuela en distintos bancos del mundo? ¿No llevaría esto a una extensión de la guerra, ya de manera directa de Venezuela contra Colombia, elevando las posibilidades de un recrudecimiento del poder de la guerrilla y de un debilitamiento profundo de la droga que se lleva a Estados Unidos?

¿Se podría tener seguridad de que una invasión no pondría en una situación mucho peor a la ya muy debilitada oposición venezolana, con el añadido de que ésta llegaría a ser considerada por el chavismo como invasores, dándoles aún más elementos a los terroristas para exterminar a la vez cualquier elemento de estructura político-partidista, tan necesaria en el formalismo legal para instaurar un gobierno de transición… aceptable a los ojos de la comunidad internacional…?

No existe un solo mandatario del llamado «Tercer Mundo», que mostrándose opuestos a los intereses de las poderosas transnacionales estadounidenses, no haya sido eliminado (o procurado ser eliminado) o condenado a la total desgracia por el llamado Estado profundo. Mejor dicho, la mecánica inercial en este sentido trabaja por su propia cuenta, sin cesar, implacablemente hacia este objetivo que de por sí, para el imperio, funciona de manera ineluctable.

Solamente en América Latina los siguientes mandatarios y dirigentes políticos han sido víctimas de la política criminal gringa, cuando éstos se opusieron o dejaron de acatar las órdenes emanadas de la Casa Blanca (en connivencia con las poderosas transnacionales del imperio): 1º EN VENEZUELA: Cipriano Castro, Isaías Medina Angarita, Rómulo Gallegos, Carlos Delgado Chalbaud, Marcos Pérez Jiménez y Hugo Chávez Frías. 2º EN COLOMBIA: además de Eliecer Gaitán, fueron eliminados todos los guerrilleros que se han acogido a las tramposas emboscadas urdidas por la CIA en acuerdo con los agentes de la CIA.

Son emblemáticos los casos de 3º México: en las figuras antiimperialistas de Pancho Villa y Emiliano Zapata. 4º en Nicaragua el asesinado Julio César Sandino. 4º en PANAMÁ el asesinato de Omar Torrijos Herrera. 5º en República Dominicana la eliminación de Juan Bosh como político y el asesinato del coronel Francisco Caamaño.

En sexto lugar pondríamos el caso de la eliminación en Guatemala de Jacobo Arbenz. 7º la eliminación y derrocamiento de los gobiernos de Joao Goulart y Dilma Roussef y el horrible encarcelamiento de Lula Da Silva. 8º las grandes masacres de dirigentes políticos provocadas por las dictaduras argentinas con el apoyo del imperio gringo. 9º la trama urdida junto con traidores como Lenin Moreno junto con la nueva arma de la CIA, los poderes judiciales en América Latina, en el caso de Ecuador, para destrozar el liderazgo de Rafael Correa. 10º el monstruoso asesinato de Salvador Allende y la imposición y apoyo de la CIA del dictador Augusto Pinochet, junto a todos los sucesivos gobiernos posteriores a tan vil asesinato. 11º los pueblos Uruguay, Haití, Honduras, El Salvador, Perú, Bolivia y Paraguay torturados por sus abominables dictadores fuertemente apoyados por gringos, en particular el horrendo caso del dictador Alfredo Stroessner quien mantuvo en un suplicio bestial durante 35 años a Paraguay.