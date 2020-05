Franco de Vita dedicó tema a las madres del mundo (+ vídeo)

Ella Es Única, con este tema Franco de Vita dedicó a las madres en su día, una de sus composiones que no pasa de moda, pero lo montó en las redes sociales para brindarle otro cariño más al ser más amado de nuestras vidas.

Esta composición nacido en Caracas el 23 de enero de 1954 (66 años), hijos de inmigrantes italiano, que reside actualmente en Estados Unidos, la colgó en las redes, tras sentarse frente al piano y este obsequio a todas las madres del mundo, en un época donde muchas no pudieron pasarla junto a su seres queridos, su fruto del alma, como son sus hijos, por la pandemia que nos agobia.

«Ella es la que siempre te espera

no importa la hora, alli esta tu cena

y sin pedirte nunca nada a cambio

ella siempre está dando, ella siempre esta allí

y conoce muy bien tus defectos

y jamás te ha faltado, te ha faltado el respeto

por el contrario te ha llenado de afecto

ella por ti daria, ella daría la vida.

Ella Es Única…regalo de Franco de Vita

Ella es, ella es, es única

ella es, ella es, es única.

Dice el coro de este tema que grabó en el albúm «Extranjero» de 1990, su cuarta producción discográfica, donde destacan temas con el mismo nombre de «disco», al igual que «No Basta», «Será», «Esto es América» , «Ya lo he vivido» entre otros, todos éxitos.

De Vita, así como otros grandes compositores le han escrito temas para brindarle honores a las madres, que este domingo celebraron su día, quizás el menos comercial de todos por las circuntancias que nos aqueja.

Pero lo más importante en este ocaso del Día de la Madre, es pedirle a Dios Todopoderoso las projetan en salud y les brinde bienestar.

Para cada ser, su madre es única, el ser más preciado, amiga, hermana, pana, en fin dones que viene en su ser y perduran por siempre.

Renunciaria a lo que mas ha querido

por no verte llorar por no verte caído

hasta la última gota de sangre, te la daria, te la daria

cuantas veces te ha visto en problemas

y aunque observa y se calla

adentro muere de pena

te ha visto como y cuanto has crecido

pero tu para ella, sigues siendo aquel niño

Esta es la otra parte del tema que encaja totalmente al ser más querido. Feliz Día de la Madre, para todas en Venezuela…América también para ti.

