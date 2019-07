Elliott Abrams no descarta opción militar para Venezuela

Southwest Airlines, ha confirmado que dos de sus aviones chocaron durante maniobras en tierra en el Aeropuerto Internacional de Nashville (Tennessee, EE.UU.).

Según un portavoz de la aerolínea, el ala de uno de los aviones «entró en contacto» con el ala del otro avión, en la rampa de abordaje de la terminal del aeropuerto de Nashville.

Según un testigo, el incidente ocurrió mientras uno de los aviones se retiraba de la puerta de embarque, para dirigirse a la rampa de espera de la pista.

El incidente ocurrió el sábado por la noche, según informó el diario USA Today. No se reportaron heridos cuando los aviones chocaron, aunque ambos tuvieron que regresar a sus respectivas puertas de embarque.

Según un portavoz de Southwest Airlines, ambos aviones fueron «sacados de servicio para la evaluación de mantenimiento».

Alguien que dijo ser un pasajero en uno de los vuelos, publicó una foto de un ala aparentemente dañada en Twitter.

«Bienvenido a Crashville. Me quedé atascado esperando en un avión (…) debido al clima en el camino de regreso a Atlanta. Finalmente nos retirabamos y chocaron el avión contra otro avión. Tomó la S a la derecha. ¿Qué está pasando en Southwest Air?», publicó el pasajero.

Welcome to Crashville. Got stuck waiting on a plane at BNA due to weather on the way back to Atlanta. We finally pull back and they crash the plane into another plane. Took the S right off. What’s going on @SouthwestAir #Crashville #outhwest #Letsgo pic.twitter.com/zZrf5JP3sZ

— eric borden (@HundredproofEB) July 21, 2019