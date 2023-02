Conozca los grupos criminales con mayor presencia en Venezuela, según estudio

El Ejército de Liberación Nacional, ELN es el grupo criminal con mayor presencia en Venezuela; según un estudio del centro de investigación del crimen organizado InSight Crime publicado este jueves 16 de febrero.

«El ELN es uno de los grupos armados más grandes de Venezuela, con más de 1.000 combatientes apostados en el país, según estimaciones del Ejército colombiano, además de redes de apoyo de tipo miliciano muy extendidas entre la población civil»; dice la organización en la publicación titulada «los 10 grupos criminales que dominan el hampa en Venezuela en 2023″.

InSight Crime, prosigue el estudio, registra»presencia permanente del ELN en 40 municipios de ocho estados»; lo que asegura es mayor a la contabilizada de cualquier otra estructura criminal o grupo armado en el país.

Detalló que en el territorio venezolano están radicados al menos dos de los cinco integrantes del comando central de esta estructura insurgente; donde el grupo goza de «alta organización y cohesión».

Asimismo, la organización, que aseguró que «la principal ventaja del ELN radica en sus nexos con el Estado»; también vincula a la guerrilla «con los gobiernos locales», con «militares cercanos con las fuerzas de seguridad» y con políticos que se encuentran en «lo más alto».

«El ELN controla economías criminales extendidas y muy lucrativas en Venezuela, entre las que el trasiego de contrabando, narcotráfico y la minería ilegal son las más rentables. Las ganancias de esas economías se blanquean en Venezuela mediante inversiones en negocios locales y bienes raíces»; subraya la publicación.

De acuerdo con el informe de la organización, el «tren de Aragua», un grupo criminal nacido en una cárcel venezolana que se ha extendido a varios países suramericanos, es la segunda estructura delincuencial dominante en Venezuela.

Mientras que en tercer lugar, se encuentra el Frente Acacio Medina, otra organización insurgente nacida en Colombia que «ha centrado la mayor parte de sus fuerzas y operaciones en Venezuela; hoy es la facción más poderosa de las ex-FARC Mafia que opera en el país».

Venezuela es uno de los países garantes de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN desde el pasado noviembre; cuando comenzó una nueva ronda de negociaciones en Caracas y que, ahora, continúa en México.

