Elogian a Miguel Cabrera y él lo agradece (+ vídeo)

“La humildad con el talento, esa combinación siempre lo va a hacer grande”; añadió.

«Es más grande que el beisbol»

Yonathan Daza, quien es de Valencia, comenzó el juego por Rockies en los jardiones y vio cuando Cabrera sono la bola marcada, expreso que «es más grande que el béisbol».

“Para estar aquí, en el mismo campo que él, no tengo palabras para decir lo que siento en este momento”; agregó.

«Es el mejor jugador venezolano»

“Es el mejor jugador venezolano aquí en las Grandes Ligas Cuando crecí, lo miraba. Cuando estuvo en las Grandes Ligas por primera vez, yo tenía 8 años y ahora estoy lanzando aquí. Estoy feliz por él”; expresó su compatriota Antonio Senzatela, a quien le dio el hit 3.000.



«Solo quieres que haga un doble play en esa situación. Es bueno para él, bueno para Venezuela, conseguir el hit 3000. Pero si me preguntan, no quería que me quitara un hit»; indicó Senzatela.



El primero en abrazarlo

El primer jugador de cualquiera de los equipos en abrazar a Miguel Cabrera después de que se convirtió en el primer jugador nacido en Venezuela en acumular 3.000 hits en la MLB fue el cubano José Iglesias.

El campocorto de los Rockies, que jugó con Cabrera en Detroit de 2015 a 2018, cubrió la segunda base el tiempo suficiente para ver que se cantaba el tiempo; luego corrió hacia la primera para recibir un abrazo de oso mientras la multitud casi agotada rugía en el Comerica Park.

“[Cabrera y yo] estábamos hablando antes del partido de hoy y él me decía ‘No puedo dormir’, le dije yo tampoco, así que será mejor que le des a uno»; manifestó el cubano.



«Este sentimiento es indescriptible»

«Agradezco a Dios por mi familia y por todo lo que me ha dado, por esta victoria! Quiero darles las gracias a los fans por el apoyo durante toda mi carrera, los 3000 hits no pudieron llegar en un mejor momento… Let’s go tigers!»; colgo en su cuenta de Twitter el «Tigre Mayor».

Elogian a Miguel Cabrera, pero aragüeño también lo agradece En el Comerica Park de Detroit, se veía una buena camada de familiares y allegados de Cabrera esperando la hazaña; además de un grupo de medios del país de Bolívar haciendo guardia para dar una crónica del primer venezolano con 3,000 hits en Grandes Ligas.

“Muy emocionante ver a todas las personas de Venezuela que vinieron a apoyarnos”; dijo Cabrera en su rueda de prensa del sábado tras el juego que lo inscribió una vez más en los libros de récords. “Este sentimiento es indescriptible. Estoy muy orgulloso de todas las cosas que he hecho en Grandes Ligas”; agregó. Agradezco a Dios por mi familia y por todo lo que me ha dado, por esta victoria! Quiero darles las gracias a los fans por el apoyo durante toda mi carrera, los 3000 hits ⚾️no pudieron llegar en un mejor momento… Let’s go tigers! Now let’s rock the #NFT world with @NFTLineup 👈🏻 pic.twitter.com/Zm7q2h14Wy — Miguel Cabrera (@MiguelCabrera) April 23, 2022

ACN/MAS/Agencias

No deje de leer: Betis «toreó» a Valencia en Sevilla y es el Rey español (+ video)