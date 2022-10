Fin de la polémica, Elon Musk será el dueño de Twitter

El hombre más rico del mundo, Elon Musk, está decidido a seguir adelante con la compra de la red social Twitter, en el precio acordado inicialmente.

Así lo dio a conocer este martes la misma plataforma social mediante un tweet; en el que confirmó que Musk va cerrar la adquisición al precio acordado inicialmente en 54,2 dólares por acción; según la última propuesta que han hecho los abogados del empresario a los letrados de la compañía.

La compañía indicó que recibió una carta de parte del hombre más rico del mundo; en la que afirmó que procedería con la adquisición en los términos originales.

Para que se lleve a cabo el acuerdo de compra, ambas partes deberán recibir el financiamiento de la deuda.

Además, el Tribunal de Cancillería de Delaware tendría que suspender los procedimientos judiciales; sobre el intento inicial de Musk de retirarse del acuerdo y aplazar el próximo juicio sobre la disputa.

Tras conocerse los rumores, las acciones de Twitter han llegado a dispararse un 16% hasta rozar los 50 dólares.

Twitter issued this statement about today's news: We received the letter from the Musk parties which they have filed with the SEC. The intention of the Company is to close the transaction at $54.20 per share.

— Twitter Investor Relations (@TwitterIR) October 4, 2022