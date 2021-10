Elon Musk anunció que Tesla volverá a aceptar Bitcoin

Compartir





















Una nueva tendencia viral ha vuelto a colarse en la plataforma de retos en TikTok.

El más reciente reto en TikTok tiene que ver con un extraño video juego japonés, que seguramente la mayoría de los usuarios no conoce: Love Live School Idol Festival All Stars.







El nuevo reto que triunfa en la red social se utiliza un audio en el que se escuchan dos frases totalmente opuestas: «I’m so happy» (estoy tan feliz) y acto seguido «I’m so sad» (estoy tan triste).

Para cumplir con el reto, los usuarios publican vídeos en los que representan dos situaciones; haciendo la mímica del audio, en el que sus sentimientos son totalmente opuestos.

Sin embargo, muchos usuarios no encuentran sentido a este reto que arrasa en TikTok.

De hecho, el hashtag #imsohappyimsosad ya tiene más de 30 millones de reproducciones en TikTok. Algunos videos son más exitosos que otros; pero tal cantidad de contenido es un indicativo de que hay muchos usuarios que tratan de subirse a la tendencia y recibir me gusta dentro de TikTok.

ACN/ Digital Trends

