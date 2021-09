Elvis Andrus se pierde resto de la temporada por fractura (+ vídeo)

Elvis Andrus sufrió fractura de peroné, por lo que se perderá el resto de la campaña de las Grandes Ligas y de la posibilidad de que Atléticos de Oakland pase a la postemporada; que aún luchan en esta recta final.

El campocorto mirandino sufrió la fractura en el juego del pasado sábado; cuando anotó la carrera del gane del equipo ante Astros de Houston.

Según reportó el periodista Ignacio Serrano, en su portal El Emergente, el criollo sufrió la rutura cuando doblaba por la tercera base; pero fue a su llegada a la goma cuando acusó el fuerte dolor.

Andrus se pudo levantarse, pero fue ayudado a salir del campo por el personal médico de Oakland y sus compañeros; al día siguiente fue puesto en la lista de lesionados por 10 días, protocolo que se toma en este tipo de situaciones, pero era un hecho su despedida por el resto de la temporada.

Esta era la primera temporada de Andrus con Atléticos, tras ser transferido desde Rangers de Texas, donde jugó desdesu debut en 2009, por lo que cumplía su campaña13en las Mayores.

Con los Vigilantes dejó promedio de .274; con 1.743 imparables, que incluye 303 dobles, 48 dobles,76 jonrones, 893 anotadas y 636 remolcadas.

Mientras que en su nuevo club, Andrus de 33 años de edad, donde firmó por dos campañas (2023), con opción a una más, participó en 146 juegos, con average de .243, producto de 121 imparables, repartidos 25 tubeyes, dos triples, tres cuadrangulares, 60 anotadas y 37 fletadas.

The A's walk it off, but Elvis Andrus gets injured while scoring the winning run

(via @NBCSAthletics)pic.twitter.com/KP6JFJFouZ

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 25, 2021