Compartir

Ely La Bella lanza su primer disco a ritmo urbano. La modelo, empresaria e Instagramer entraga esta primera trabajo con su propio sello personal; como parte del contenido que la artista busca darle a sus más de un millón de seguidores en sus redes sociales, donde ha ganado gran popularidad.

“Cantar para mi siempre ha sido un sueño, mis seguidores lo saben, me han pedido que haga música y entiendo que este es el momento, me gusta darle buen contenido a mis fans, tengo una personalidad muy creativa, canto, bailo, modelo y conecto con mis seguidores y me encanta darles lo que quieren ver, hace tiempo me viene picando el deseo de materializar mi carrera de cantante y pienso que para el próximo año esos sueños se harán realidad”; destacó Ely La Bella.

La artista que reside en la ciudad de Miami, estrenará su primer sencillo “Perra Malvada”; que fue grabado en República Dominicana junto al productor MPM en el track.

Ely La Bella lanza su primer disco a ritmo urbano

Ely La Bella confiesa que las redes para ella son muy importantes ya que entiende que a través de ellas ha cambiado vidas.

«No soy solo una cara y cuerpo bonito, tengo mucho más para brindar a los demás, los seguidores me escriben que yo les doy razones para estar felices y que apenas despiertan van a ver mis paginas para alegrarse el dia, les encanta mi personalidad y les doy consejos a veces de como llevar algunas situaciones en la vida y eso para mi no tiene precio»; resaltó.

Su sueño es poder hacer música donde además de dar a conocer todo su potencial; saber cuánta cosas es capaz de crear y que su voz e imagen lleguen al mundo entero poder ayudar personas en un futuro.

“Me satisface mucho la alegria de mis seguidores, también saber que hago lo que me gusta y con eso puedo hacer felices y entretener a millones de personas, el reconocimiento de algunos grandes artistas y compañeros de la industria y la felicidad de mis seguidores al ver mi trabajo”; expresó.

Ely La Bella se enfocará en realizar una producción musical de calidad; con canciones inéditas y colaboraciones con grandes artistas de la industria que la ayuden a crecer en esto que llama su pasión.

ACN/MAS/NDP

No deje de leer: Gobierno anuncia Festival Mundial de la Salsa (+ vídeo)

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN