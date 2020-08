Emergencia de la Chet trabajan sin agua y no cuentan con insumos

La emergencia de la Ciudad Hospitalaria Doctor Enrique Tejera (Chet) no tiene insumos de bioseguridad y solo cuenta con 20 camas clínicas con dispensador de oxígeno están disponibles para atender a los pacientes con cuadros severos de covid-19.

Así lo informó la médico residente de la Chet Katerine Abreu, también advirtió sobre la posibilidad de que los pacientes no COVID, que ingresen al servicio, pudieran contagiarse con la enfermedad por cuanto la distancia que mantienen entre unos y otros es poca.

A través del programa radial, En Contexto que transmite Unión Radio, hizo las declaraciones sobre la situación actual de la emergencia de la Chet.

Abreu señaló que los pacientes con coronavirus están siendo atendidos en Emergencia, en las áreas destinadas para traumashock y traumatología y cirugía menor. Y los de otras patologías, en observación de internos. Sin embargo, la distancia que los separa no es la más recomendada.

Asimismo, manifestó que en una reunión de trabajo se planteó la posibilidad de cambiar a los pacientes con covid-19 para la Maternidad de Alto Riesgo Hugo Chávez, pero todavía no hay respuesta sobre el particular.

Médicos contagiados de covid-19

En este sentido, declaró que, de los 31 médicos residentes del Servicio de Medicina Interna, por lo menos 20 se han contagiado con el virus.

Explicó que hasta ahora solo seis han dado positivo, pero como los resultados de las pruebas tardan tanto en llegar, todos aquellos que han presentado los síntomas, se les considera contagiados y por ende deben dejar el servicio.

Además, indicó el hecho de que la CHET no tenga agua, porque eso hace más difícil las labores a realizar a diario.

La emergencia de Chet no tiene recursos, no han recibido dotación de insumos de bioseguridad por parte de Insalud ni del Ministerio de Salud.

De este modo, insistió en la necesidad de que a todos los trabajadores se les dote de los equipos de protección personal para poder realizar su trabajo. Según dijo los pocos que han recibido ha sido gracias a donaciones de fundaciones.

Se necesita cloro y gel antibacterial. También es importante sacar los desechos biológicos del lugar, porque de lo contrario el número de contagios crecerá muy rápido.

“Toda persona que entra al hospital tiene riesgo resultar positivo para covid-19”.

Llamado a los carabobeños

Por su parte, el equipo de médicos residentes insistió en hacer un llamado a los carabobeños: “Les recomendamos que dejen de ser incrédulos, no existe flexibilización para el virus. No deben salir, nosotros somos los mismos responsables de transmitir el virus. Es un error estar en la calle todos los días, ir al centro o estar en peluquería innecesariamente. 14 días se mantiene una persona asintomática. La gente está muriendo, no hay tomas de oxígenos suficientes, hay personas jóvenes muriendo. No debe haber recreación, fiestas, nos estamos contaminando y la ola viene peor”.

