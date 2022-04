Emiro Urdaneta: empresario y mentor de negocios al más alto nivel en EEUU

Compartir

Emiro Urdaneta: empresario y emprendedor en negocios online, mentor y planificador, que busca compartir su conocimiento, a través de información de poder; que ayude a las personas a crear y escalar un negocio de la mejor manera posible, consciente y educada a nivel financiero.

Un verdadero profesional, experto y especialista en la asistencia financiera para empresas e individuos, negocios online, E-commerce, ampliación de negocios; entre otras habilidades financieras.

Desde el 2014, el empresario, reveló su espíritu emprendedor; y desde ese momento no ha dejado de expandir su marca en busca del desarrollo económico de la comunidad latina, en especial.

CEO de “Powerpay4u” compañía con la que ha generado un gran impacto; ha podido ocasionar un enorme crecimiento de centenares de grandes y pequeñas empresas que hoy se encuentran en el más alto nivel de producción gracias a la asesoría de él.

Emiro Urdaneta: empresario y mentor de negocios…

“He trabajado desde mis inicios por cumplir mis sueños, poder transmitir toda mi experiencia y conocimiento para el bienestar de muchas personas, es realmente satisfactorio”; mencionó.

Cabe destacar, que para que Emiro Urdaneta, en estos momentos se encuentre en su mejor momento y disfrutando del éxito profesional que hoy en día goza; debió superar caídas que le han permitido adquirir fuerzas para poder volver a empezar. Un claro ejemplo de superación y motivación en busca de querer ser mejor cada día.

Quiere ver «gente motivada»

Pretende influir de manera positiva en muchas vidas; además, su intención es estar rodeado de personas exitosas que lo han logrado todo gracias a su disciplina y constancia en los negocios.

“Mi pasión me ha llevado a desafiarme, eso quiero ver en otros, gente motivada, no solo para emprender, si no para vivir. Todo podemos lograrlo, solo es cuestión de creerlo”; agregó Urdaneta

Emiro ha alcanzado numerosos éxitos en sus plataformas virtuales E-commerce, alcanzando ventas hasta de 200k mensuales por cuenta; donde reconoce que la mayor virtud es tener un equipo que los respalde y desea tener para finales del año 200 tiendas online trabajando de manera automatizada y generando ingresos pasivos para sus inversionistas.

