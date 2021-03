La emotiva tradición de los Cambridge dedicada a Lady Di

Este domingo 14 de marzo fue un día muy especial para los Cambridge y para millones de británicos quienes celebraron el Día de la Madre, por lo que la familia revelo la emotiva tradición que realizan y dedican a Lady Di.

Este año, Kate Middleton y el príncipe Guillermo han querido compartir la bonita tradición que se lleva a cabo en su casa; con motivo de esta fecha que se desconocía hasta ahora.

Los Cambridge han revelado que cada año sus hijos, George, Charlotte y Louis; escriben y pintan unas emotivas tarjetas dedicadas a su abuela, Lady Di.

Para el deleite de todos los fans de la pareja y de los pequeños; esta vez el hijo mayor y la nuera del príncipe Carlos han querido mostrar las que han elaborado en este 2021.

Tradición de los Cambridge dedicada a Lady Di

«Querida abuelita Diana. Feliz feliz Día de la Madre. Te quiero mucho y siempre pienso en ti. Recibe mucho amor de George»; se puede leer en la tarjeta del mayor, George, a través de un texto escrito de su puño y letra sobre un fondo verde pastel.

«Querida abuelita Diana. Pienso en ti en el Día de la Madre. Te quiero mucho. Papá te echa de menos. Mucho amor, Charlotte», escribe la hija de los Cambridge en una tarjeta de color rosa; decorada con un gran corazón de diferentes colores que aparece rodeado de flores y mariposas.

En cuanto a Louis, demasiado pequeño aún para escribir a sus dos años de edad; también ha confeccionado su propia tarjeta. Sobre un fondo verde ha pintado un corazón de color blanco que estaba pegado.

Alrededor ha colocado diferentes calcomanías de animales.

Los duques de Cambridge, manifiestan lo difícil que resulta estar separados de familiares debido a la pandemia. «Este año, el Día de la Madre volverá a ser diferente. Muchos de nosotros estaremos separados de nuestros seres queridos; pero esperamos que en un futuro no muy lejano podamos darle un abrazo a nuestras madres nuevamente».

También piensan en los que han perdido a algún ser querido y explican que las tarjetas que elaboran los pequeños de la casa son para el príncipe Guillermo; «Pero para quienes están sufriendo un duelo, el día de hoy puede ser particularmente desafiante. Cada año, en el Día de la Madre, George, Charlotte y Louis elaboran tarjetas recordando a su abuela, Diana, para Guillermo».

Disputa entre hermanos

Kate y Guillermo tratan de continuar con sus vidas después de la entrevista bomba que concedieron el príncipe Harry y Meghan Markle y en la que revelaron; que algún miembro de la familia real había tenido comportamientos racistas con su hijo Archie.

Guillermo no tardó en manifestar públicamente que su familia no es racista. La brecha entre los hermanos puede ser ahora más grande aún si cabe. Ambos perdieron a su madre y en este día tan señalado no cuentan con la cercanía de antaño para recordarla juntos y consolarse mutuamente. Los hijos de Guillermo y su esposa Kate son; en este día, su máximo apoyo.

