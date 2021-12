Empresario ítalo-venezolano fue condecorado por el Embajador de Italia

Compartir

El Vicepresidente de Venecal, Pasqualino Vigliotti Nuzzo, fue reconocido el pasado jueves 2 de diciembre con la mención honorífica “Cavaliere dell´ ordine della Stella d’ Italia”, en un acto donde estuvieron presentes Diplomáticos, Medios de Comunicación y empleados de la reconocida empresa de calzados con más de 40 años de operación en nuestro país.

El pasado jueves 2 de diciembre, las instalaciones de la fábrica de calzados Venecal, destacada por confeccionar y distribuir calzados de 2 afamadas marcas en nuestro país que son parte de la cultura escolar y juvenil de nuestro país como lo son Kickers y Romano; fueron el epicentro del evento que tuvo como objetivo hacer de conocimiento público frente a Medios de Comunicación el tan importante logro personal y profesional para este venezolano, quien ha estado vinculado a esta industria por más de 35 años. Durante su trayectoria, Vigliotti ha sido Vicepresidente de la Cámara Venezolana de Calzado (Cavecal), miembro fundador del Centro de Capacitación y Adiestramiento (Capacidad Integral de Calzado), Pdte de la Liga venezolana de Karting, e integrante del Consejo Directivo de la Fundación Hospital Italiano de Venezuela.

Esta orden fue instituida por decreto en 1947 por mandato del jefe provisional del Estado, a favor de todos aquellos que -siendo italianos en el extranjero o extranjeros- hayan contribuido especialmente a la reconstrucción de Italia tras la Segunda Guerra Mundial. El Presidente de la República Italiana es el representante de esta Orden que, en el año 2011, fue reformada y renombrada como “Ordine della Stella d’Italia” (Orden de la Estrella de Italia).

En tal sentido, el reconocimiento de “Cavaliere” fue otorgado en nombre del Presidente de dicho país, Sergio Mattarella, y entregado por el Embajador de Italia en Venezuela, su Excelencia Placido Vigo; en un acto en donde estuvieron presentes: El Vice Cónsul Francesco Manià, el Consejero de Legación Giuseppe Giacalone, el Cónsul General Nicola Occhipinti, el Oficial de Asuntos Internos de la Nunziatura Ignazio Ceffalia, el Presidente de los Comités Ugo Di Martino y el Primer Secretario, Iacopo Foti.

“Esto es algo que se consigue después de una larga trayectoria y una vida que para todos nosotros tiene que ser de referencia”, fueron las palabras con las que inició su discurso el Embajador quien, acto seguido, leyó unas palabras a los presentes para enmarcarlos en el contexto y el por qué el señor Vigliotti estaba obteniendo dicha condecoración; a lo que añadió que este reconocimiento no sólo iba dirigido al empresario, sino también a toda su familia y a los empleados que exaltaban a la empresa con la calidad de sus trabajos: “Hoy Pasqualino Vigliotti representa un gran ejemplo para nuestra comunidad”, señaló.

Por su parte, Vigliotti aprovechó para agradecer a los presentes su presencia, a la vez que manifestó su sentimiento ante la magnitud e importancia de un honor como el que le fue otorgado esa mañana, inspirándose en el pensamiento de Gabriel García Márquez: “Tengo tanto qué agradecerle a la vida, que sería mezquino de mi parte no hacerlo en esta grandiosa oportunidad. Agradezco a mi familia, a mis amigos y a mis compañeros de trabajo… Este reconocimiento, también va para ustedes. Agradezco también a mis antecesores y a mis sucesores. Los primeros marcaron el norte, y los segundos -no menos importantes- siguen la senda sin prisa pero sin pausa. He venido para manifestarles mi más sincera dedicación, compromiso y empeño para continuar trabajando en pro de todos ustedes y nuestras amadas patrias, Venezuela e Italia”, concluyó; aprovechando la ocasión para también hacerle entrega de una muestra de agradecimiento al Embajador.

Venecal, C.A, es una empresa familiar de origen italo-venezolano fundada en 1979 con maquinaria completamente italiana dedicada a la fabricación y distribución de calzados a nivel nacional e internacional. La empresa ha sido dirigida por Pasqualino y Nicolino Vigliotti, a quienes posteriormente se les sumó Mario Vigliotti como generación de relevo, quien obtuvo su título de Modelista de Calzado en la reconocida escuela Arsutoria en Milán. Su producción está enfocada en la moda casual, colegial y deportiva. Pocos años después de su fundación obtuvieron la licencia de la prestigiosa marca Kickers International BV, con la cual han liderado el mercado colegial durante todos estos años. Posteriormente deciden diversificarse y es así como integran Romano a la empresa, adaptados a la tecnología y moda que los caracteriza. Gracias a un incansable trabajo, han logrado la consolidación como empresa trasnacional, llevando sus productos a países del Caribe y vecinos suramericanos, con un alto rendimiento competitivo en tecnología y calidad. Venecal proporciona empleo de manera directa a aproximadamente 200 personas e indirectamente a unas 600 personas, y asimismo mantienen relaciones comerciales con más de 150 proveedores y cuentan con más de 1.170 clientes activos. No menos importante es la labor social que realizan, apoyando con sus donativos a: Fundación Ayuda a los niños con Cáncer, Fundación la Ciudad del Niño (Maracaibo), Fundación Clínica Padre Pio (Caracas), y Fundación del Niño del Estado Miranda (Miranda), entre otras.

