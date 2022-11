Empresas Polar presentó libro sobre logros en investigación e innovación de su Centro Tecnológico

Compartir

El hombre más rico del mundo, Elon Musk despidió a miles de trabajadores de Twitter tiene en Estados Unidos, Europa y Asia a tan solo una semana de comprar la aplicación; aunque dijo que su objetivo final es que esta plataforma «ayude a la humanidad», aún no ha anunciado cómo lo conseguirá y cuál será su estrategia de negocio.

En los últimos días el también director ejecutivo de Tesla y fundador de SpaceX ha usado la propia red social para delinear algunas posibles ideas; como una suscripción «prémium» por 8 dólares o el resurgimiento del servicio de videos Vine.

Los despidos en Twitter tras la toma de control por parte de Elon Musk han comenzado ya en la plantilla que la compañía tiene en EE.UU., Europa y Asia; según los medios locales y tal como puede verse en algunos tuits de despedida de varios de los afectados.

El portal Business Insider señala que a las 11 de la noche del jueves en San Francisco (donde está la sede central de Twitter), mil personas ya habían recibido una carta de despido; confirmando el anuncio del propio Musk de que el viernes procedería a aplicar una medida «difícil» pero necesaria para «poner Twitter en una trayectoria saludable».

Musk despidió a miles de trabajadores

Entre los despedidos hay cargos directivos, como el jefe global editorial; el director de ética y transparencia, el jefe de información o el de estrategia, asegura el mismo medio.

Los despidos, según el portal, ya afectan a personal en las sedes de Estados Unidos, Reino Unido y Singapur, y uno de los lugares más afectados parece ser la oficina de Nueva York; donde entre el 90% y la totalidad de trabajadores han perdido sus empleos, según sus propios testimonios.

«Bromeó» sobre compra de la red

Precisamente hoy el magnate apareció por sorpresa en Nueva York, pero no para reunirse con su personal; sino para participar en un foro empresarial organizado por otro multimillonario, Ron Baron, y en su intervención se permitió bromear sobre su adquisición de la red social.

Tras reconocer que había pagado un sobreprecio -44.000 millones de dólares- por la red del pajarito azul, recordó que trató de zafarse del compromiso de compra; «pero fue como una escena de ‘El Padrino'», dijo entre risas.

Ya interponen demandas

Musk despidió a miles de trabajadores y al tiempo que hacía estas declaraciones, los despedidos posteaban mensajes de adiós en la misma red con las etiquetas #OneTeam (un equipo) y #LoveWhereYouWorked (Ama donde trabajaste); subrayando la satisfacción de haber trabajado allí y evitando expresiones de descontento.

Pero no todo son mensajes de amor: en San Francisco, cinco exempleados han interpuesto la primera demanda contra Twitter por haber violado la ley (la Warn Act) que exige 60 días de preaviso a los despedidos; según recoge la cadena NBC, ya que algunos de ellos fueron notificados hace solo dos días y otros lo han sabido únicamente por el súbito corte de sus canales de comunicación interna.

Se afilian a sindicatos

También los trabajadores de Londres han comenzado a afiliarse a sindicatos en los últimos días ante el temor de ser víctimas de los despidos; según ha asegurado un directivo de la organización sindical Prospect citado por Bloomberg.

Tal vez para frenar las demandas, Musk ha ofrecido a los despedidos una indemnización equivalente a dos pagos mensuales, según varios medios.

Musk no ha cuantificado el número de despidos final, pero los distintos medios dan por hecho que será por lo menos la mitad de una plantilla de 7.500 personas; The New York Times da incluso la cifra de 3.738 personas.

Las nuevas reglas

«Ahora hay incertidumbre sobre cuál será su misión de Twitter y qué modelo de negocio tendrá»; apunta a EFE el profesor de Tecnología, Operaciones y Estadística de la Universidad de Nueva York, Vasant Dhar.

Musk anunció el día de la compra -que se concretó 24 horas antes de que expirara el plazo que le había dado una jueza para abrir un proceso si no se formalizaba la transición por 44.000 millones de dólares- que la razón por la que adquiría Twitter era garantizar por «el futuro de la civilización»; que exista «una plaza pública digital común, donde se pueda debatir una amplia gama de creencias de manera saludable, sin recurrir a la violencia”.

Además, dijo que Twitter «no puede convertirse en un infierno gratis para todos, donde puede decirse cualquier cosa sin consecuencias»; sino que debe «respetar las leyes».

«Necesitamos definir las reglas de cómo funciona esta plaza pública»; indica Dhar, quien cree que Musk tiene la posibilidad de hacer que la aplicación sea más transparente en lo referente a sus reglas de contenido.

¿El fin de la red?

Musk despidió a miles de trabajadores de Twitter- Dhar indica que hace un tiempo le habría resultado difícil imaginar que un «gigante de internet» como Twitter pudiera desaparecer; pero ahora no ve descabellado que la red social lo haga «en cinco años».

Según Dhar, la clave del éxito de una red social está en el «efecto que proyecta como comunidad de usuarios: «Estas plataformas están basadas en su comunidad. Estoy en Facebook porque estás ahí. Voy a buscar en Google porque todos dijeron que usan esa herramienta. Hago publicidad en Google porque todo el mundo busca en Google»; ejemplifica.

En los últimos años hemos visto cómo aplicaciones como MySpace, Snapchat o Facebook han perdido popularidad; otras, como Vine, han desaparecido, prosigue.

«Es posible que la gente simplemente se canse de Musk o que surja una plataforma alternativa que sea más limpia, en la que las reglas estén bien definidas»; anota el experto.

Efectos de huida

Después de que Musk asumiera la propiedad de Twitter, personalidades como la productora de «Grey’s Anatomy» (Anatomía de Grey) Shonda Rhimes, la cantante Sara Bareilles, la actriz Tea Leoni y la cantante Toni Braxton abandonaron la aplicación. No obstante, aún no se ha visto un gran boicot en la red.

Más daño le harán, desde el punto de vista financiero, el anuncio de los gigantes automotores Volkswagen y General Motors de que dejan de anunciarse en la plataforma; esta última a la espera de ver «la dirección» que toma la red social.

Además, otras dos grandes empresas publicitarias recomendaron a sus clientes que suspendieran temporalmente su publicidad en Twitter por las preocupaciones sobre la capacidad de la empresa para monitorear su contenido; según The Wall Street Journal. Los anuncios representan casi el 90 % de los ingresos totales de Twitter.

Cuentas «prémium y más vídeo

Musk despidió a miles de trabajadores de Twitter, pero dio en Twitter que planea crear una «suscripción prémium» a Twitter por 8 dólares que dará algunos beneficios; como menor publicidad, la opción de postear videos más largos y obtener una marca de verificación al lado del nombre (opción hasta ahora solo disponible para las figuras públicas).

Los videos parecen ser otro de los pilares del plan de Musk; siguiendo así con la tendencia de Instagram de priorizar este formato debido a la popularidad de TikTok.

El 30 de octubre el magnate preguntó a sus más de 113 millones de seguidores si debería restaurar Vine -plataforma de videos cortos que compró Twitter en 2012 y cerró en 2016-; y obtuvo el apoyo de un 69,6% de votantes.

Según The Washington Post, que tuvo acceso a correos internos de la empresa; Twitter está trabajando en una función que permitiría publicar videos y cobrar a los usuarios por verlos.

Stephen King lo compara con Tom Saywer con la valla

Por su parte, el escritor Stephen King, con una legión de seguidores en Twitter (6,9 millones); escribió este viernes en la red que el comportamiento de Elon Musk con Twitter es como el de Tom Sawyer en la famosa escena de la pintura de la valla.

«Musk me recuerda a Tom Sawyer, al que le dan el trabajo de pintar una valla como castigo, y Tom convence a sus amigos para que hagan la faena en su lugar, haciéndoles pagarle por el privilegio. Eso es lo que Musk quiere hacer con Twitter. No, no, no»; escribió. Poco después acumulaba ya 152.000 «me gusta» y 23.000 retuits.

King, probablemente el autor norteamericano vivo más leído, lleva varios días criticando la deriva de Twitter desde su compra por Musk; pero para que no parezca nada personal, hoy puso otro tuit elogiando los productos de Tesla, la empresa de automóviles eléctricos de la que Musk es propietario y que le han convertido en el hombre más rico del mundo.

«Autos increíbles, pero dicho esto, en lo referente a Twitter…»; añadió, sin completar la frase.

El escritor, que usa Twitter para posicionarse sobre distintos temas, literarios o políticos, ya dijo el pasado lunes que se iría de la red si le cobraban 20 dólares por darle el estatus de «verificado» con su pequeño símbolo azul; a lo que Musk respondió entonces: «¿Y qué tal 8?». Aunque parecía una broma, al día siguiente confirmó que pensaba aplicar esa tarifa de 8 dólares.

ACN/MAS/Agencias

