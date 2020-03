Presidente de Empresas Polar refutó el artículo de The New York Times

Este lunes 2 de marzo, el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza; expresó sus descontento por el artículo escrito y publicado en el The New York Times, donde afirman que existe; un acuerdo de «no agresión» entre el empresario y Nicolás Maduro.

Para colocarlos en contexto, el trabajo periodístico publicado en versión impresa y digital en este rotativo estadounidense; fue titulado «De parásitos a socios: así hace negocios el socialismo de Venezuela».

Es por ello, que de inmediato, Mendoza emitió un comunicado dirigido al director de Internacionales del medio, Michael Slackman; donde agrega que «se le informó que el cuestionario estaba en proceso de respuesta y que debía tomar en cuenta que ese viernes; comenzaba un fin de semana largo en Venezuela… Ante esto, Kurmanaev respondió, literalmente, que no sabía cuándo publicarían su trabajo».

Empresas Polar a The New York Times

Asimismo, el presidente de la empresa señaló que «en vista de que fuimos nosotros quienes contactamos al Sr. Kurmanaev en primer lugar; que se nos negó la oportunidad de responder un cuestionario y que se nos ocultó la información sobre el plazo en que sería publicado el trabajo; dudamos muy seriamente que el señor Kurmanaev tuviera intenciones reales de incluir la posición de Empresas Polar y del ingeniero Mendoza en su trabajo».

Por otro lado, en relación a las fuentes incluidas en el artículo del The New York Time de acuerdo a Empresas Polar; «el contenido basa exclusivamente en fuentes anónimas a las que no podemos dar credibilidad alguna».

Ante esta publicación, Mendoza mantiene su petición de que se le dé la posibilidad de dar su versión; además denuncia que en esta ocasión «se ha violado gravemente la ética del ejercicio profesional del periodismo; que debe regir a todo medio de comunicación».

De hecho, en el comunicado sobre el reportaje de The New York Times; la directora de Comunicaciones e Imagen Corporativa de Empresas Polar, Ivana de Guerrero, no negó que hubiera llegado; al supuesto pacto con la administración de Maduro.

Por el lado del gobierno bolivariano, aún no se han emitido ninguna declaración al respecto.

Con información: El Universal/Tal Cual/Foto: Cortesía

Lee también: