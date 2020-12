EnCaraboboSeráLaCosa

César Burguera

El imponente acto. El municipio Naguanagua se convertía en la sede de un espectacular acto. Era el escenario que abarrotado proclamaba su plena e irreversible vocación de participar en la importante jornada cívica del 6D, en las elecciones parlamentarias del próximo domingo para cumplir con el compromiso ineludible de devolver la Asamblea Nacional a manos de ese pueblo comprometido y para siempre con la definitiva consolidación de la patria. En el recinto colmado de fervor y compromiso, esperanza y futuro, se daban puntual cita los diferentes candidatos de la revolución a la AN, igualmente acudían a la convocatoria los diferentes alcaldes, diputados, legisladores, concejales y la dirigencia de las diferentes organizaciones políticas que conforman el Gran Polo Patriótico, encabezada por la blindada e insuperable maquinaria del PSUV. Todo era emoción y expectativa ante la llegada del gobernador y jefe de comando de campaña regional, Rafael Lacava, principal referencia política de la región. Su arribo se produjo en medio de una inédita manifestación de íntima adhesión, de indisoluble afecto entre el mandatario y su pueblo. Rafael llegaba con la franela albiceleste con ese icónico número 10 y en el dorsal el inolvidable apellido MARADONA, el insuperable futbolista, ese mismo que en 1986, no solo le proporcionó aquel mundial a la Argentina, sino que le solicitada, por cuestión de segundos, la mismísima mano a Dios y que con el balón prácticamente cosido a sus pies dejaba regado en el campo a no sé cuantos ingleses para en una suerte de deidad terrenal, hacer el milagro de facturar el gol del siglo o de los siglos. De esa manera Lacava rendía justo y reconocido homenaje al deportista, a ese irremplazable futbolista que permanecerá por siempre en la memoria colectiva. En su estremecedora intervención hablaba de la medular importancia del sufragio, de acudir masivamente a todos y cada uno de los centros de votación, que el 6D se convertía desde ya en un hecho histórico, convirtiéndolo en otra singular fecha dentro del encendido calendario patrio. El mandatario regional enviaba un mensaje a toda nuestra nación: “Querida Venezuela desde Carabobo te decimos que seremos los primeros y que seremos invencibles como hace 200 años y aceptamos el reto, que el estado y los diputados más votados de Venezuela serán los carabobeños”. Después de esta segura y categórica aseveración se producía una indescriptible e impresionante manifestación de auténtico fervor popular, la multitudinaria concentración volvía a reconocer el indiscutido liderazgo de Rafael Lacava, que por su absoluta entrega y arquitecto de este nuevo Carabobo, se ha convertido en el determinante elector no solo para los comicios parlamentarios del próximo 6D, sino igualmente para los eventos comiciales que traerá consigo el próximo año 2021.

La Cabrera y su reivindicación. Todo liderazgo se forja a través de sólidos principios e inalterables valores, es el compromiso, el valor y la dignidad. No basta la ágil retórica o la improvisada promesa, se requiere que el paso gubernamental este signado por hechos concretos que exigen desprendimiento y absoluto compromiso en medio de adversas coyunturas. Es exclamar hasta el cansancio que Carabobo no se rinde y sumar en esa fascinante aventura a todo aquel, independientemente de su inclinación política, que apueste a un óptimo porvenir y asegurado futuro. Este nuevo Carabobo se merece esa oportunidad. Y allí toparnos con la vocación que ha signado todo el tránsito de la gestión de gobierno de Rafael Lacava, ingentes e innumerables recursos invertidos en las áreas fundamentales de una región que ha sido sometida en el pasado a una inexplicable inadvertencia u abandono. Emblemático caso es el que se ha producido en el túnel y puente de La Cabrera, castigados, como demoledora penitencia, a un oprobioso olvido, una deliberada desidia por más de tres décadas. El Gobierno de Carabobo desde principios de este atípico 2020, en medio de una temible pandemia asumió, sin mayor estridencia, el compromiso de su absoluta y completa recuperación. En pasados días se producía el aguardado anunció por parte del Gobernador Rafael Lacava, donde detalladamente explicaba en qué consistió no sólo la recuperación, sino la necesaria modernización del túnel y puente de la Cabrera, importante tramo dentro de la principal arteria vial del país, como lo constituye la Autopista Regional del Centro. Lacava llegaba a expresar en medio de la culminación de esta medular obra y observando con valido orgullo el anuncio de 200 años de gloria que engalana la entrada del hoy moderno túnel: “Que contento estoy de haber materializado este trabajo que lo estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Gracias Presidente Nicolás Maduro por todo el apoyo que nos dio a los carabobeños para poder terminar está tan importante obra, sin su determinación, nada de esto fuera posible” definitivamente con Lacava y de la mano del gobierno nacional se aproximan cosas mejores. Vuelve Lacava a repetirnos con mayor fuerza y convicción: “Aquí nadie se rinde. Que viva Carabobo carajo”



La responsable voz de la academia. Desde hace varios meses se ha conformado un calificado y valioso grupo de más de 100 docentes, entre los cuales destacan ex autoridades rectorales y decanales, pertenecientes a nuestra inolvidable Alma Mater, nuestra centenaria Universidad de Carabobo, así como también de las universidades privadas que hacen vida en nuestra región, quienes en sus semanales disertaciones han concluido que el próximo año deberá estar signado por una sincera y amplia discusión, un verdadero diálogo para asumir conjuntamente con los entes gubernamentales los complejos problemas que aquejan a Venezuela. Es empujar entre todos en la misma dirección. En tal sentido han decidido redactar un elaborado comunicado dirigido a todo un país y que será hecho público en los próximos días. Al parecer en el texto de la comunicación de la academia se plasmarían importantes reflexiones sobre el devenir, el tránsito de la nación a corto, mediano y largo plazo, así como también se verterán duras críticas a una clase dirigencia opositora que se desvaneció, según los calificados académicos, en su propias omisiones. En una parte del proyecto de comunicado se desprenden profundas reservas sobre el confuso evento que ocurrentemente han denominado “Consulta Popular”. En el texto se plasma: “En el tema de la consulta, además de la obviedad de las mismas y de su clara intención de constituir una especie de afirmación a una gestión interina que se quiere eternizar, afirmándose en una dudosa gestión política y de administración de recursos, que son el escándalo y la sorna del propio gobierno, hay que admitir que la burla de su instrumentación es otro episodio lamentable.

Quien garantiza la pureza de ese voto virtual?

Con cuál sistema se está implementando el engaño?

Cuanto es su costo y como lo obtuvieron?

Quienes son los dueños de esos mecanismos?

Como se garantiza la imparcialidad que tanto reclaman para que un voto por el NO en cualquiera de las preguntas sea contado?

Donde se encuentran los representantes del NO en esos comicios o ya están cantados sus resultados?” Ante este comunicado de la Academia, podemos afirmar, sin dudas, que los días de la fracasada Ficción Interinante están entrando en fase terminal, se puede observar claramente su fecha de irreversible caducidad, es el 6D. Y esa es la verdad.

