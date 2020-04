En Zaraza: turba enardecida arremetió contra la GNB (+Video)

Este miércoles, se hizo viral un video a través de las redes sociales, en donde se observa una turba enardecida persiguiendo un grupo de Guardias Nacionales (GNB), en la población de Zaraza (Estado Guárico).

En el video se observa un grupo de Guardias Nacionales que huyen de una turba enardecida que amenaza con agredirlos, presuntamente por razones asociadas al despacho de combustible en una de las estaciones de servicio la localidad de Zaraza.

El video tuvo gran impacto a través de las redes, alcanzando la séptima posición en la lista de los trending topics en twitter.

GNB soldiers being chased away from a gas station in Zaraza, Guárico by locals #Venezuela pic.twitter.com/ztoxzriIIb

— CNW (@ConflictsW) April 8, 2020