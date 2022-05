“Enamora2”: Anabella Queen y Juanse Laverde volvieron a unir sus voces

Compartir

El carisma, la buena energía y el talento de Anabella Queen se hacen sentir una vez más esta vez junto a Juanse Laverde.

La muy joven cantante vuelve a deleitar a su público con un nuevo lanzamiento, se trata de “Enamora2”, el tercer promocional que se desprende de su disco “Pequeña Gigante”.

Para esta canción, Anabella volvió a unir su voz con la de Juanse Laverde, ganador de La Voz Kids Colombia.

Y con quien ya había tenido la oportunidad de trabajar en el 2019, en el single “Como niños”.

“Enamora2” es un tema que contó con la composición de Juan Sebastián Laverde y Laura Valentina Laverde; en la producción ejecutiva Danilo Nammour.

La producción musical en manos de Francisco Romero; mientras que la mezcla y el master los trabajó el ingeniero Andrés Díaz en los estudios de Sugar Tree Music en Bogotá.

Como era de esperarse, este sencillo viene acompañado de un material audiovisual dirigido por Anthony Millán y se grabó en la ciudad de Caracas, específicamente en los alrededores de la Universidad Simón Bolívar.

Anabella aseguró haberse divertido trabajando en este proyecto y a su vez contó una divertida anécdota:

“Como ustedes saben nosotros lo grabamos en un bosque, que me encantó, estuvo súper lindo. Yo me subí en un tronco y ese tronco tenía un hormiguero, yo no me había fijado y se me subieron todas las hormigas por las piernas y para colmo casi me caigo”.

Anabella Queen y Juanse Laverde volvieron a unir sus voces por segunda vez

La pequeña y talentosa artista también reveló haberse disfrutado el hecho de volver a contar con la colaboración de Juanse.

“Fue un placer trabajar con él nuevamente y espero que trabajemos muchas veces más”, dijo.

Vale recordar que este par también ha tenido la oportunidad de presentarse en distintas tarimas, y es que formaron parte del “Tour Yatra”, destacándose como abridores del show de Sebastián Yatra en distintas ciudades de Colombia.

A sus fieles fanáticos es importante recordar que, Anabella continúa trabajando en su disco “Pequeña Gigante”, el cual estará compuesto por 10 temas que, se irán estrenando mes a mes.

En todas las plataformas digitales ya están disponibles “Shalala” (febrero), “Cuando sea grande” (marzo) y “Enamora2” (abril).

Para estar al tanto de los pasos que darán Anabella Queen y Juanse con “Enamora2” y proyectos individuales no dejen de seguirlos a través de sus redes sociales:

@anabellaqueenofficial @juansehdk (Instagram); Youtube: Anabella Queen – Juanse Laverde y Tiktok: Juanselhdk

