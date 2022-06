Encuentra embarcación de Bruno Pereira y Dom Phillips, asesinado en el Amazonas

Compartir

La Policía encontró el domingo 19 la embarcación en la que viajaban el indigenista brasileño Bruno Pereira y el reportero británico Dom Phillips, cuando los asesinaron hace dos semanas en el interior del estado de Amazonas.

Según las autoridades, la lancha se halló a 20 metros de profundidad y tenía dentro seis sacos de arena para impedir que saliese a la superficie.

La Policía dijo que pudo localizarla después de que Jeferson da Silva Lima, uno de los tres sospechosos de los asesinatos, y que se entregó el sábado 18 de junio, les indicó la ubicación de la lancha.

Las dos víctimas las asesinaron a tiros, las descuartizaron, posteriormente incineraron sus restos y los ocultaron en un lugar de difícil acceso en medio de la selva.

Bruno Pereira y Dom Phillip habían sido amenazados

Los cuerpos del periodista británico Dom Phillips y del experto indígena Bruno Pereira, quienes estuvieron desaparecidos durante más de una semana en la selva amazónica de Brasil, los encontraron e identificaron la semana pasada por parte de las autoridades brasileñas.

El reportero británico de 57 años estaba radicado en Brasil desde hace 15 años y era colaborador de diarios como The Guardian, Financial Times, Washington Post, New York Times, Intercept, entre otros.

Araújo Pereira, de 41 años, era uno de los empleados de la agencia brasileña de asuntos indígenas con más experiencia en el área de Valle de Javari. Ambos habían sido amenazados por su trabajo en temas de Medio Ambiente.

A ambos los mataron durante una travesía en el valle de Yabarí, en la frontera con Perú y Colombia, en la que el reportero recababa información para un libro que estaba escribiendo.

Implicados en el asesinato se dedicaba a la pesca en una zona prohibida

La confirmación de la identificación de los restos y de las causas de la muerte la dieron a conocer las autoridades luego de que el tercer sospechoso de los asesinatos se entregara a las autoridades.

Se trata de un hombre identificado como Jeferson da Silva Lima, conocido como “Pelado da Dinha” y que es sospechoso de haber sido cómplice de los hermanos Amarildo y Oseney da Costa Oliveira, el primero de los cuales es reo confeso en el crimen.

Da Silva Lima se presentó voluntariamente a primera hora de este sábado en la comisaría de la vecina Atalaia do Norte.

Los dos hermanos arrestados por el crimen son pescadores y ya habían sido reprendidos por Araújo por pescar en áreas de jurisdicción de reservas indígenas, lo que es prohibido.

