Encuentran muerto al actor Bob Saget, protagonista de Padres Forzosos

Se desconocen las causas de la muerte del actor de 65 años de edad. Sin embargo, la oficina del sheriff del condado de Orange descarta que se tratará de una muerte violenta. Tampoco se encontraron drogas en el lugar.

Bob Saget había actuado la noche anterior en el auditorio Ponte Vedra Concert Hall de Jacksonville; como parte de su gira de monólogos.

Después de ese espectáculo de comedia, el actor publicó un mensaje en Twitter acompañado de una foto; en la que decía que le había encantado su show de esa noche y en el que daba las gracias a su público.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3

— bob saget (@bobsaget) January 9, 2022