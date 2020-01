Guaidó viajará a Miami y podría reunirse con Trump

El próximo 1 de febrero, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, visitará Florida antes de su regreso a Venezuela y podría reunirse con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, aunque esa posibilidad no está en la agenda de ninguno de los dos mandatarios.

Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Washington expresó en su cuenta en Twitter: «venezolanos y latinoamericanos en Miami, acompañemos al presidente Juan Guaidó».

Guaidó anunciará hoy detalles de su regreso a Venezuela

La reunión de Guaidó con Donald Trump, presidente de Estados Unidos no ha sido anunciada de manera oficial; sin embargo, se espera que se dé el encuentro entre ambos mandatarios, puesto que desde el 23 de enero que el venezolano asumió el mando interino; y su lucha para derrocar al gobierno de Maduro, los EEUU ha apoyado abiertamente; en tal punto que es uno de los países que más presión internacional ha puesto en marcha.

El domingo 19 de enero Guaidó llegó sorpresivamente a Colombia, luego inició el recorrido por países europeos como parte de su agenda internacional 2020.

Encuentro Trump-Guaidó no está en agendas

Guaidó viajó a Colombia para reunirse con Pompeo. Tema Seguridad, el principal tema del encuentro.

Mantuvo una reunión con Boris Johnson en Londres, fue a Davos para asistir al Foro Económico Mundial. Además ha tenido conversaciones con representantes de Alemania, España y Canadá.

Uno de sus encuentros principales, fue con Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos. En la reunión abordaron temas de seguridad regional. «Agradecemos este encuentro con el secretario de Estado. Estamos buscando tomar acciones. Declarar a Hezbollah como grupo terrorista en Venezuela, adoptar listas que hacía referencia Duque para facilitar acciones concretas en el marco de la legalidad internacional» manifestó Guaidó..

Guaidó se reunió con Ledezma durante su visita a Madrid.

