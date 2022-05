«Enfermera de Chávez» se declara no culpable ante un tribunal de EE.UU.

Tras el tiroteo registrado este martes 24 de mayo, en la escuela de la localidad de Uvalde en Texas, que dejó 21 muertos 19 de ellos niños, el fiscal general de ese distrito, Ken Paxton, sugirió armar a los maestros de EEUU.

Durante una entrevista con el canal conservador Newsmax, Paxton afirmó que esta era la solución para evitar más tragedias en las instituciones educativas estadounidenses.

Cabe destacar que no es la primera vez que un funcionario público propone una política de este tipo.

Luego del tiroteo en Parkland, Florida, el entonces presidente Donald Trump; propuso que los tiroteos en las escuelas podrían detenerse entregando armas de fuego a los maestros.

Es de resaltar que Texas es uno de los únicos estados que permite a los distritos armar a los maestros; aunque no está claro cuántos distritos se han beneficiado de esta disposición.

Asked on Newsmax about his solution for school shootings, Texas AG Ken Paxton mentions arming teachers pic.twitter.com/3maBKJ7uR5

— Aaron Rupar (@atrupar) May 24, 2022