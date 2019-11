Enfermeras de Carabobo cobran por atender a sus vecinos ante la crisis económica

El Colegio de Enfermeros del estado Carabobo, así como de otras entidades del país, tienen varios meses protestando en la calle en exigencia de un mejor sueldo y condiciones de trabajo que les permita atender adecuadamente a los pacientes en los centros de salud.

Maritza Sifontes, enfermera jubilada, con 43 años de servicio, relató que nunca se había visto una crisis como la que vive actualmente el país, consideró que debe haber un cambio de sistema político en Venezuela, «ahora hay que salir a inyectar a los vecinos, antes lo hacíamos gratis, le tomamos la tensión para que nos den un paquete de Harina Pan, ¿por qué? Porque los enfermeros tenemos que vivir de algo. A mí antes me tocaban la puerta tres, cuatro, cinco de la mañana y salía a tomar la tensión, a cuidar a los pacientes, hoy en día señores, gratis se acabó, pero no, no se ha acabado, porque aquí queda gente y profesionales con dignidad y vamos a seguir sirviendo a la población venezolana», aclamó.

«Vamos a la hora cero. Señor Maduro te cambio mi salario por los dólares que tienes en tu cuenta», señaló Sifontes.

400 dólares como salario mínimo exige el personal de enfermería debido a la hiperinflación que atraviesa el país como consecuencia de las malas políticas económicas llevadas a cabo por el régimen de Maduro, así lo afirmó el vocero del gremio en la región, Julio García, «estamos exigiendo las condiciones de trabajos sean mejoradas de una vez por todas, no contamos con insumos, con medidas de protección», precisó el representante gremial.

García aseguró que en el Seguro Social se han despedido a cuatro enfermeras por protestar y exigir en las calles un mejor salario.