El enigma infinito: Gobierno y oposición, juntos pero no revueltos

Por Juan Carlos Pasquez

El 2020 tenía que terminar así, con un revuelo político que nunca había vivido Venezuela. Por un lado y tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se presentaron las elecciones a la Asamblea Nacional que puso fin al periodo electoral; donde la oposición había logrado luego de 17 años ganarle un poder constituido al gobierno.

Por otro lado, en una despedida de la asamblea el sector que es guiado por Juan Guaido convocó a la Consulta Popular. Analizaremos a fondo cada uno de estos escenarios.

Parlamentarias 2020

Si en algo es y ha sido constante los partidarios del gobierno es en tener un récord y estrategia electoral excelente. Solo 2 manchas en 22 años. Esta vez y conociendo las debilidades del adversario se lanzaron sin temor a estas elecciones, retando a sus contrincantes inclusive a que si perdían la asamblea ellos se retirarían. Obviamente las cartas estaban echadas.

No importaba, como así fue, que se evidenciara una alta abstención, pues el análisis electoral estaba hecho; no había fisura que evitara la victoria.

Ahora bien, este escenario plantea varias aristas. Primero un regreso tibio, pero regreso al fin de un sector opositor al juego democrático. Y era de esperar, pues la oposición que cuando entendió que estar unidos era la fórmula para poder luchar con los partidarios de Chávez, que logró derrotas ajustadas en las presidenciales de 2012 y 2013 para luego en la 3ra es la vencida, el triunfo parlamentario en 2015.

Cuando parecía que el gobierno de Maduro se desinflaba, que era el ocaso y que podría haber un cambio de rumbo en Venezuela, pues no, la falta de un liderazgo fuerte en la oposición; la lucha de egos y una política errada hecho por la borda 4 años de unificación opositora que se inició con aquella primarias de la oposición.

Pareciera que el mejor momento opositor se diluyó y ahora hay 3 bloques que no tienen ganas de escuchar uno al otro. Por lo que se avecina otra avalancha roja en las elecciones de gobernadores.

Eso sí, esta avalancha dista mucho de ser aquella tan fuerte como las de Chávez; quizás solo en Carabobo por el carisma del Gobernador Lacava es donde hay un bloque más fuerte.

Pero la abstención de este 2020 evidencio que la falta de gasolina fue un factor para que la maquinaria del polo patriótico se viera muy mermada; aunado a los temores que infringe el Covid y una economía Venezolana alicaída; que hizo que muchos partidarios del gobierno, no pasarán a la oposición con la cual no se identifican, pero si prefirieron quedarse en casa. Esto no lo supo leer la oposición, entre sus divisiones y falta de liderazgo. Pudo haber sido otra historia.

La Consulta Popular

Tenía que ser así, Al sector opositor que se divide en los intermedios que participaron en las parlamentarias, la extrema de Juan Guaidó, que ha perdido terreno frente a los intermedios (con una hoja de ruta que no ha podido superar la primera página) y otra oposición más extrema que ha ganado más partidarios encabezada por Maria Machado pero que aún es débil por no proponer nada serio.

La oposición no podía quedarse atrás, tenía que hacer algo para encender su maquinaria que está muy desarticulada por las malas estrategias abstencionistas. No obstante, eso es todo. Un 80% de los venezolanos están claro que el efecto de la Consulta Popular es mínimo, sin embargo luego de tantos pasos en falso, era un acierto, solo para tratar de entablar una nueva hoja de ruta.

Pero esta oposición ya no puede salirse de su propia trampa, no podrán moralmente participar en las elecciones regionales del 2021, y deberán tratar de desligarse de Juan Guaido para convocar unas nuevas primarias (que ha sido hasta ahora su mejor estrategia) tratar de renovar liderazgo y unificar.

Claro que ellos dependen de un factor importante que esperar cuál será la nueva política hacia Venezuela por parte de Joe Biden.

TIPS MENTALES:

¿Qué hace al número 542.986.731, sea único?

Las respuestas en el Facebook UNIVERSIDAD VIRTUAL DE VENEZUELA

Nos vemos…

Juan Carlos Pasquez

Facebook: Universidad Virtual de Venezuela

[email protected]

ACN

No deje de leer: Divagaciones diabolicas

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN