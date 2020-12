EL Enigma Infinito

Por Juan Carlos Pasquez

‘’No puedo enseñar nada a nadie, solo les puedo hacer pensar’’ SÓCRATES

Este 2020, tan extraño 2020, que ha traído tantos desafíos a la humanidad también es un año aniversario en lo personal; son 20 años desde que inicie un camino como asesor en diversas áreas donde he sido requerido, en lo académico, proyectos investigaciones.

Vigésimo aniversario de cuando enuncie y fui autor del Teorema de la Nulidad en las transformaciones lineales y otros corolarios en los estudios matriciales; a su vez fue cuando empecé a ser más solicitado para asesorar actividades sociales y políticas, eso ha tenido algunas repercusiones desde Carabobo a Mérida, pasando por Caracas estas dos décadas.

Me ha puesto en la mayoría de los casos en la misma acera y en algunos casos en la acera del frente de respetadas personas que han ocupado cargos desde vicepresidente de la República, alcaldes, diputados nacionales o regionales, ministros o viceministros; por lo que ha sido una experiencia enriquecedora.

He enseñado, he aprendido y lo sigo haciendo ambas funciones día a día. Por eso inicio esta columna que llevara el nombre El Enigma Infinito, tocaremos los temas que sean necesarios y los que me sean requeridos.

Lo que relevó el 2020

Muchas cosas, pero el tema del momento es como este 2020 evidenció la fragilidad de ese gran país que sus detractores lo llaman El Imperio y sus colaboradores sueñan y ya muchos tienen media vida echa allá.

Estados Unidos como cualquier país ha tenido sus momentos grises y también de gloria a lo largo de la historia; su localización geopolítica les favoreció en detrimento de las potencias europeas para emerger por más de 100 años como la nación modelo y la de mayor poder, un poder que aún sigue teniendo.

Pero este 2020 esta pandemia llamada Covid-19 evidenció que USA no es ese gobierno ni tan fuerte como parecía; ni tan héroes como Hollywood vendía, ni tan solidario, ni tan capaces de resolver problemas y mostrar soluciones eficaces rápidamente.

Este 2020 fue un golpe de humildad a los líderes norteamericanos, mientras el gobierno emergente de China con autoritarismo, pero efectividad logró salir de los efectos del Covid a hace varios meses; y esa ventaja lo pone en una situación mundial que dará mucha tela que cortar el resto de este siglo.

Para completar las últimas elecciones presidenciales que presentó una de las pésimas campañas electorales, lucha de egos, debates deprimentes y terminó con una elección que duró días en contar votos, llena de incertidumbre; de demandas judiciales por fraude y pone de manifiesto a un líder Trump que acrecentó las diferencias de pensamientos entre los sectores de la sociedad norteamericana y, por otro lado, ya ni en la famosa democracia estadounidense se cree ahora. Amanecerá y veremos.

Lo que desvelan los números

Esta sección de nuestra columna El Enigma Infinito siempre será fundamental en esta columna, de todo lo que aprendí de grandes estadistas estos 20 años, y de lo que sigo aprendiendo, los números que siempre mi empresa Centro Académico Universitario JCP con tecnología Universidad Virtual de Venezuela hemos ofrecido objetivamente.

Han sido resultados electorales con precisión y exactitud, el resultado exacto entre muchos estudios en las presidenciales de Maduro y Capriles; el % de participación en la Constituyente y el % de votos obtenidos por el gobernador Lacava y alcaldes han sido muestra de ello.

Por lo que en cada columna siempre lanzaré algunos resultados que mi equipo de trabajo va ofreciendo: Con un estudio realizado desde 1 al 7 de noviembre 2020 en una población muestra de 1500 personas de diversos extractos ubicada en el estado Carabobo con un límite de confianza de 95% y un porcentaje de error del 5% tenemos: * A la pregunta cuál cree usted que son los puntos a favor que tiene el Oficialismo en esta elecciones, los encuestados responden un 47% al liderazgo que imprime el Gobernador Lacava; un 26% la gran maquinaria electoral que posee el PSUV; un 18% el efectivo sistema de bonos del sistema patria; un 5% otras opciones, 4% no sabe o no responde.

* A la pregunta cuál cree usted que son los puntos en contra que tiene el Oficialismo en estas elecciones: un 39% la especulación económica del dólar; 35% la destrucción de la industria petrolera y escasez de gasolina; 20% las fallas en la entrega de caja clap que no ha llegado el último mes desde el sur pasando por el centro, El Socorro, San José y demás municipios, o que llegan las cajas abiertas y sacan productos; 3% otras opciones 3% no sabe no responde.

* A la pregunta cuál cree ustedes que son los puntos a favor que tiene la Oposición: 41% responde que el descontento ocasionado por la falta de gasolina y la inflación; 22% la separación y maltratos a antiguos aliados como PCV y Tupamaro; 18% la aparición en tarjetón de tarjetas de partidos tradicionales como AD, Copei, MAS, Movimiento Ecológico, Radonski entre otros; 11% otras opciones 8% no sabe no responde.

* A la pregunta cuál cree usted que son los puntos en contra de la oposición: un 31% a las políticas erradas de Juan Guaidó; 29% falta de liderazgo, total división y poca unificación de criterios; 23% excesivas planchas electorales opositoras; 10% falta de guaramos para denunciar las cosas que están mal; 5% otras opciones, 2% no sabe no responde.

Tenemos proyecciones en muchos aspectos electorales, por municipio y por candidatos. Quedará para próximas columnas de El Enigma Infinito.

TIPS MENTALES

Yo cumplo años el 6 de diciembre día de múltiples elecciones casualmente a lo largo de mi vida. Un cumpleaños corté la Torta de Chocolate en 16 trozos todos iguales, pero lo hice solo con 5 cortes de cuchillo. ¿En qué forma corté mi pastel de cumpleaños?

Una vez una periodista fue a entrevistar a los miembros de un partido muy particular, en el que para ser miembros era necesario tener una peculiaridad: o decir siempre la verdad, o bien ser un mentiroso cuando se está en el buró del partido. Cuando la periodista entró estaban todos sentados alrededor de una mesa circular. Preguntó a cada uno si decía la verdad o mentía y cada uno le decía que su vecino de la izquierda era un mentiroso. Al volver a la redacción observó que se había dejado un dato muy importante para determinar quiénes eran mentirosos y quienes no: había olvidado contarlos. Llamó a la secretaría para aclarar la cuestión y esta le respondió que eran 37. Como no sabía si le decía la verdad o mentía, llamó a su director y el le respondió que la secretaria era de lo más mentirosa, y que en el partido había 40 miembros. ¿Quién de los dos mentía?

Las respuestas en la próxima edición de El Enigma Infinito…

Nos vemos…

Juan Carlos Pasquez

