Enner Valencia marca el primer gol del Mundial (+ vídeo)

Qatar 2022 empieza ya, para dar inicio al mes más esperado por los amantes del fútbol; que cada cuatro años esperan con ansias la reunión de los mejores jugadores representando a sus selecciones nacionales.

El Mundial es un evento que paraliza gran parte de hombres, mujeres y niños, pan y circo como decían en la vieja Roma; pero que combina sentimientos de alegría, rabia, decepción o esperanza, cuando tus ídolos ganan el dorado premio o dejan pasar la oportunidad de la gloria.

Esta humilde columna interdiaria llamada La Cadena Mundial del Gol, tratará de en pocas líneas llevarle análisis, datos, proyecciones y noticias sobre el máximo evento del balompié.

Qatar el mundial de las polémicas: el fútbol se ha visto empañado la última década por lo que fue el FIFA gate, donde USA ardida por no quedar como sede sacó sus aires de revancha para enfrentar a la todopoderosa FIFA y las consecuencias, dirigentes presos; salen a la luz una serie de sobornos, un desastre, no obstante, los petrodólares ganaron y Qatar se mantuvo y el mundial va a comenzar.

Este es el primer mundial (de mayores) en suelo árabe y para la construcción de 8 estadium y la maravilla tecnológica prometida se trabajó en condiciones infrahumanas; que según datos sacados a la luz pública entre un tipo de esclavitud moderna pudieron fallecer 6000 trabajadores en 10 años.

El clima doblegó al soccer, por primera vez en 98 años contando la edición Olímpica que ganó Uruguay en 1924; la máxima fiesta del fútbol no se jugará en junio-julio sino en el invierno Catarí noviembre-diciembre.

Para completar Ecuador clasificó en medio de la polémica de falsificación de documentos de Byron Castillo que fue confirmada al fin, pero dejando una tibia sanción.

Por eso Un país que no debió ser sede versus uno que no tenía que clasificar suben el telón del Mundial; por otro lado, está el boicot de quienes no respetan las tradiciones culturales, políticas y religiosas de cada país. Se creen superiores y por eso pretenden imponer sus costumbres y no es así, claro también Qatar como sede tendrá que ser tolerante y buen anfitrión.

Primeras jornadas

Primeras Jornadas. El debut entre Qatar que hará un buen papel ante una alicaída Ecuador; luego el lunes Holanda demostrara superioridad al buen equipo de Senegal, una favorita Inglaterra que ha tenido un año malo pero que buscará volver al camino frente a los siempre incómodos iraníes, y un duelo parejo en lo poco vistoso futbolístico de USA y Gales que se definirá por alguna jugada individual o error fatal.

Proyecciones: en un análisis futbolístico, estadístico y global, este humilde servidor proyecto en 2013 que Alemania seria campeón en 2014; también predije que Mbappe lograría la misma hazaña que Pele y Francia iba a ser campeón en 2018.

Así que vamos con Qatar, por un lado, lo bueno de ser un mundial en noviembre es que las estrellas de fútbol explotadas por sus clubes sobre todo las de mayor nivel, que si es posible le sacan la chicha, en este mundial veremos jugadas de otro mundo, veremos goles extraterrestres y a nuestros máximos ídolos en su mejor forma, así que disfrútenlo.

Messi Lovers

Los países europeos se pusieron la soga al cuello al querer boicotear lo que pone casi al público y al ambiente a favor de un país Conmebol; Argentina con sus árabes Messi Lovers jugará de local prácticamente, y Brasil llega plagada de estrellas en excelente forma:

En el país del gas y el calor infernal

Será la gran fiesta del mundial

La polémica y el dinero

Se enfrentan al poder y la prepotencia

Por llevarse ansioso trofeo.

Pero será las estrellas y el buen futbol

Con la canarihna y el Siuu

Mbappe con los hijos de la ex Reina cerca

pero el Occidente del mar del Plata

levantará la copa…

Hará olvidar lo malo

2022 … el tributo al D10S

Finalmente, anunciando que los profesores de educación física y DT de toda Venezuela serán becados para cursar GRATIS el Micro Master de Futsal y Fútbol Playa con el Campeón Mundial de Brasil Chicao y el Seleccionador de Argentina Meloni; juntos los ex técnicos Vinotinto Cavallo, Barberi, Corcida, el maestro de maestro Viso, el Magister y experto Fredderick Mendez y el actual mundialista de Salón Javier Contador. Objetivo: Futsal y/o Fútbol Playa en todos los Liceos rumbo a crear una generación dorada.

