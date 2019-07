Incendios Forestales obligan evacuar amplias zonas rurales de Portugal (+Video)

La mañana de este domingo, trascendió a través de las redes sociales la denuncia realizada por el Comando Sur de los EE.UU., de que un avión de reconocimiento de la marina norteamericana fue perseguido agresivamente por un caza de combate venezolano, sobre aguas internacionales, poniendo en peligro su tripulación.

La denuncia,que también fue publicada a través de la cuenta oficial del Comando Sur en twitter, de inmediato captó la atención de los medios nacionales e internacionales, arrojando luces sobre el inicidente del pasado viernes.

Según denuncia el Comando Sur, la misión sobre aguas internacionales era de carácter multinacional y durante el acercamiento agresivo del caza, la tripulación del avión de reconocimiento se encontró amenazada.

Las aeronaves involucradas en el incidente del viernes, fueron un avión de reconocimiento electrónico de la marina norteamericana Lockheed EP-3, mientras que el caza venezolano fue un Sukhoi SU-30MK «Flanker».

De acuerdo a información publicada por el medio nacional «El Pitazo», las FANB informaron el pasado viernes 19, que interceptaron y expulsaron del espacio aéreo nacional a una aeronave de inteligencia norteamericana, denunciando una “franca provocación” y la violación de los tratados internacionales.

La periodista Carla Angola, señaló a través de su cuenta de twitter este domingo lo siguiente: «#AHORA Comando Sur denuncia que en Venezuela un Su-30 siguió de manera agresiva a un avión estadounidense y se acercó de manera peligrosa poniendo en riesgo a la tripulación».

«Explican que están en una misión autorizada y multinacional en el Mar Caribe», señaló la periodista en su publicación.

Por su parte, el Comando Sur de EE.UU. publicó en su cuenta de twitter el siguiente texto (acompañado de un video): «#Venezuela El Flanker SU-30 «persiguió agresivamente» una aeronave EP-3 de EE.UU. a una distancia insegura el 19 de julio, poniendo en peligro la tripulación y la aeronave”.

