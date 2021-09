Ensis Circo Music 2021, el festival que fusiona el arte y la música

Compartir





















La cantante mexicana Thalía, mostró con mucha preocupación cómo las torrenciales lluvias en Nueva York, inundaron su casa, por la tormenta Ida que ha estado azotando el territorio norteamericano.

«Se inundó, se está inundando ¡Qué está pasando en mi casa! No, no no, ¡esto va a explotar!»; gritó la artista al ver los cables conectados y el agua subiendo sobre ellos.

Cabe destacar que, todas las áreas de su casa se estaban llenando por lo cual Thalia no encontraba qué hacer.

Torrenciales lluvias inundaron casa de Thalia

Cabe recordar, que al menos ocho personas murieron en Nueva York por súbitas inundaciones el miércoles 1 de septiembre por la noche.

Además, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS); registró un récord histórico de 80 mm de lluvia en una hora en Central Park.

En el video publicado por Thalia la cantante no le quedó de otra que esperar paciente a que la tormenta cesara; «Ya me vine un poco relajar, esto está intenso, está va a ser una noche intensa. Dios tiene el control, él sabe el para qué, flojita y cooperando, abrazar el problema y no pelearlo».

Seguidamente en medio de la preocupación la estrella de la música dijo «Mejor me río por no llorar, cariños».

Actualmente Nueva York se encuentra en “estado de emergencia” declarado por la gobernadora Kathy Hochul.



