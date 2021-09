Entérate porqué expulsaron a Nicolas Cage de un restaurante

Compartir





















Una vez más la opinión de polémica la actriz y ex reina de belleza, Alicia Machado logra encender las redes y causar un nuevo revuelo.

Desde La casa de los famosos, Alicia Machado criticó el físico de su compatriota, la también actriz venezolana Gaby Espino.

«Qué flaca se veía la Espino, no me parece que se ve bien. Ya se ve enferma, en mi humilde opinión; no me gusta», declaró Machado desde el jardín del estudio del programa producido por Telemundo.

La Miss Universo 1996, además, aseguró que la protagonista de la telenovela Santa diabla se realizó un bypass gástrico por la obsesión de mantenerse delgada.

«Ella se hizo el bypass gástrico, imagínate tú… por la obsesión de estar anoréxica. ¿Tú crees que es a punta de batidos?, no hombre. Ella no estaba así… parece niña de 11 años», le comentó Alicia Machado a otra participante de la competencia tipo reality, la actriz mexicana Gisella Aboumrad.

«La cara se le ve muy demacrada, lo que se le ve son los dientes», agregó Machado.

Vale recordar que el pasado jueves, 23 de septiembre, Gaby Espino impactó al llegar a la alfombra roja de los Latin Billboard 2021, que se celebraron desde el Watsco Center en Coral Gables, Florida. La presentadora de 43 años de edad desfiló junto a su nueva pareja, Miguel Mawad.

