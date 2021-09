¿Afectará a los signos zodiacales la entrada de Mercurio Retrogrado?

Compartir





















Con la entrada de Mercurio Retrógrado vienen retrasos para los proyectos de todos los signos zodiacales, así que le recomiendo usar mientras dure un amuleto, como el cuarzo cristal.

Signos de Tierra

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Los dos sextiles con Mercurio Retrógrado anuncian cosas buenas para ti Virgo, todo lo negativo se convertirá en positivo. Todo lo desagradable y los retrasos que has tenido en tus proyectos quedaran en el pasado dando entrada a una nueva luz en tu vida, saca de tu interior toda tu belleza que tienes escondido y deja fluir tus energías para que todo te evolucione. El amor te fluirá dando éxito a tu relación sentimental.

Empleo: Se abren nuevos proyectos que te impulsarán en lo laboral

Amor: Buscas tener siempre una estabilidad sentimental.

Salud: Cuídate del colesterol.

Número para tu suerte de esta semana: 72

Color de suerte para esta semana, blanco y verde.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

Te esperan unos días intensos en el trabajo, pero veras resultados positivos. Mercurio Retrógrado pondrá tu potencial emocional a prueba, ya que te tendrás que llenarte de paciencia en tu relación sentimental para no chocar con la pareja, aprovecha tu sentido psíquico ya que recibirás constantemente intuiciones muy claras para hacer negocios y mover tu dinero, no desperdicies las buenas oportunidades. En el amor estarás un poco melancólico.

Empleo: Te ofrecen otro empleo.

Amor: Buscas estabilidad emocional.

Salud: Pendiente con tu corazón.

Número para tu suerte de esta semana: 03

Color de suerte para esta semana, marrón o gris.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Debido a todas las vibraciones astrales que envuelven a Tauro, tendrá un sentido especial para la parte comercial, estará mucho mas desarrollado que de costumbre, recibirás buenas ofertas importantes a nivel laboral que quizás te parezcan demasiado pero aprovéchalas. Mercurio Retrógrado te abre las puertas para tu suerte, planifica y desarrolla aquellos proyectos que has tenido guardado este es el momento de ponerlos en marcha. En el amor las vibraciones de Mercurio te tendrá muy actico con tu pareja.

Empleo: Vienen para ti mejoras laborales.

Amor: Tendrás una agradable sorpresa.

Salud: Pendiente con tu vista.

Número para tu suerte de esta semana: 23

Color de suerte para esta semana, verde o negro.

Signos de agua

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Mercurio Retrógrado para ti cáncer te cubre con su fluido pasional así que evita los celos para que no se rompa la armonía con tu pareja, concéntrate en lo profesional y aprovecha a impulsar tus proyectos que tienes en estos momentos y no te distraigas . No prestes dinero y no pierdas la atención en nos comentarios negativos. Mercurio para tu signo lo afecta así que cada movimiento comercial que hagas piénsalo muy bien.

Empleo: Ábrete a nuevos emprendimientos laborales.

Amor: Cuida de no caer en discusiones con la pareja.

Salud: Cuídate de problemas digestivos.

Número para tu suerte de esta semana: 15

Color de suerte para esta semana, azul claro.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Los piscianos deben esperar que pase Mercurio Retrógrado para hacer nuevas inversiones. Comienza a organizarte en aquellos proyectos que has tenido en tu mente, para que luego que salgas de este fluido astral tu puedas cambiar tu suerte y venga toda evolución Piscis, es posible que ahora tengas diferencias en tu parte sentimental trata de tener buena comunicación. Pendiente con tu salud ya que Mercurio Retrógrado te afectará un poco.

Empleo: Mejoras económicas en lo laboral.

Amor: Buscas compresión.

Salud: Cuídate de problemas digestivos.

Número para tu suerte de esta semana: 72

Color de suerte para esta semana, blanco o azul.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

En el amor todo se aclara has comenzado un camino lleno de esperanzas y debes esforzarte para que todo continúe fluyendo . En el campo profesional llega muchas oportunidades que te impulsarán. La influencia de Mercurio Retrógrado te impulsará abrirte a nuevos negocios o inversiones que te llenarán plenamente de éxito.

Empleo: Mejoras laborales te llegan.

Amor: Decepciones emocionales.

Salud: Evita el exceso de trabajo que afecte tu salud.

Número para tu suerte de esta semana: 25

Color de suerte para esta semana, azul claro y oscuro.

Signos de aire

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Si todavía en el amor no te has estabilizado este es el momento propicio, decídete a enrabarte en una relación estable, mira tu alrededor y quizás descubras ese ser tan especial. Mercurio Retrógrado endurecerá todos los caminos que se habían desviado hacia tu prosperidad; llegan momentos propicios para invertir y mover dinero. Se presentaran acontecimientos importantes a tu vida en el campo profesional. Aprovecha tu suerte Libra.

Empleo: Momentos de seguir creciendo en el trabajo.

Amor: Al fin encuentras la estabilidad sentimental.

Salud: Cuida tu digestión.

Número para tu suerte de esta semana: 8

Color de suerte para esta semana, negro o azul.

Acuario (21 de enero – 18 de febrero)

Para ti Acuario todo lo que suceda a tu alrededor en el transcurso de este periodo será importante. Todo lo relacionado a firmas de papeles y documentos importantes te fluirán. Mercurio Retrógrado te abre las puertas a todo lo relacionado con tu progreso, tanto económico como emocional.

Estarás muy sensible en cosas familiares, extrañas a seres queridos. Trata de superar este estado de animo pensando en todo lo que lograrás.

Empleo: Mejoras salariales.

Amor: La buena comunicación con tu pareja te traerá estabilidad.

Salud: Pendiente con tu vista.

Número para tu suerte de esta semana: 3

Color de suerte para esta semana, verde claro o azul claro.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Mercurio Retrógrado te traerá nuevas oportunidades para demostrar tus dotes para dirigir a otros, ya que tu capacidad para expresarte estará mucho mas desarrollada que en otras oportunidades. No dejes que los malos comentarios a tu alrededor te afecten.

Momentos importantes para lograr acuerdos profesionales y financieros, pero eso si Géminis serás afectado en el amor por Mercurio retrogrado.

Empleo: Mejoras salariales.

Amor: Evita discusiones con tu pareja.

Salud: Cuídate la dentadura.

Número para tu suerte de esta semana: 2

Color de suerte para esta semana, negro o blanco.

Signos de Fuego

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La entrada de Mercurio retrogrado influirá sobre tu mente Leo. Trata de concentrarte en tus proyectos, no decaigas. Acuérdate que el tiempo de dios es perfecto.

Evita problemas familiares con comentarios fuera de lugar. Todo lo que te atormenta en este tiempo te cambia, se entusiasta ya que a partir de los últimos días de Mercurio Retrógrado comienza tu crecimiento económico y se dejas atrás toda la mala rachas que has venido teniendo.

Empleo: Se mejora tu situación laboral.

Amor: Se hacen alianzas con tu pareja.

Salud: Cuidado con tu corazón.

Número para tu suerte de esta semana: 8

Color de suerte para esta semana, amarillo y blanco.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Tomas las cosas con calma tu eres lo suficientemente inteligente como para estar bajo estrés. Se resuelven tus problemas económicos y financieros. Mercurio Retrógrado mejorará tu suerte, veras que todo te va a fluir favorablemente; organízate y planifica con sumo cuidado todo los que estas deseando para tu futuro, no caigas en los comentarios negativos que hacen esas personas tóxicas sobre ti, bloquéalos y aléjate de ellos

Empleo: Momentos fortuitos para mejorar la economía.

Amor: Buscas tener estabilidad con la pareja.

Salud: Cuídate del estrés.

Número para tu suerte de esta semana: 2

Color de suerte para esta semana, azul celeste.

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Mercurio directo es una magnifica noticia para loa arianos todos sus proyectos y planes se enderezaran nuevamente y comienza a dar frutos a los que respecta a sus sentimientos, puedes estar mas tranquilo porque todo te empezará a fluir de manera maravillosa.

En lo profesional tendrás nuevas oportunidades que te proyectarán en lo único que debes tomar precaución mientras este Mercurio Retrógrado es que a la hora de emitir un juicio piensa primero lo que vas a decir. Evita problemas familiares ya que eso te trae desequilibrio.

Empleo: Se abren oportunidades para cambiar laboralmente.

Amor: La estabilidad emocional te trae tranquilidad.

Salud: Evita disgustos que afecten tu tensión arterial.

Número para tu suerte de esta semana: 30

Color de suerte para esta semana, rojo o negro.

Si deseas conocer más de como le irá a tu signo zodiacal consulta el horóscopo del maestro de luz en su cuenta de Instagram @elmaestrodeluz.

