Fanáticos pagan entradas en dólares para asistir a la final de la LVBP

Ingresó con casi 100% al Salón de la Fama de Cooperstown

Por un pelo no logró el 100% de los votos. Derek Jeter, con 396 de 397 votos y logrando un 99,7 por ciento, el ex beisbolista estadounidense ingresa al Salón de la Fama en Cooperstown. El «Manos de seda» Omar Vizquel sigue sumando…

Jeter se quedó a un paso de que la votación fuera por unanimidad, siendo el panameño Mariano Rivera, el único en lograr el 100%.

El jardinero canadiense Larry Walker logró la exaltación en su último año de elegibilidad con el 76.6% de los votos.

Completan la Clase 2020, junto a Jeter y Walker, el líder sindical Marvin Miller y el exreceptor de los St. Louis Cardinals, , Ted Simmons, quienes entran al Nicho de los Inmortales con el beneplácito del Comité de Veteranos, reseñó ESPN.

El lanzador Curt Schilling se quedó cerca con el 70.0%

Casi unánime elección de Derek Jeter al Salón de la Fama de Cooperstown

Derek Jeter pegó 3,465 hits que lo sitúan en el sexto lugar de todos los tiempos, sólo superado por Pete Rose, Ty Cobb, Hank Aaron, Stan Musial y Tris Speaker.

Además, es el líder histórico en imparables dentro de la franquicia de New York, Novato del Año en 1996, tuvo 14 participaciones en Juegos de Estrellas, cinco anillos de campeón de Serie Mundial, Jugador Más Valioso en el clásico de octubre del 2000, ganador de cinco Guantes de Oro e igual cantidad de Bates de Plata.

Omar Vizquel logró el 52% de la votación

Omar Vizquel: “No pensé que iba a llegar al 52% en la votación al Salón de la Fama” exclamó Omar Vizquel.

El caraqueño, de 52 años de edad, que traviesa por su tercer año de elegibilidad para ser electo al templo de los inmortales, ha ido escalando en las preferencias de los votantes.

El nombre de Omar Vizquel apareció en 209 de las 397 boletas entregadas (52,6%) por la Asociación de Escritores de Beisbol (BBWAA), en la elección de 2020 para el Salón de la Fama de las Grandes Ligas, cifra que superó en casi el 10% el total que obtuvo el ex campocorto el año pasado.

“Muy contento, satisfecho, con lo que estoy viendo. Sorpresivamente me colé por encima del 50%, que es muy bueno”, dijo Vizquel al programa La Plantilla Radio, que conducen los periodistas Víctor Melo y Víctor Boccone, en la ciudad de Miami. “No pensé que iba a llegar al 52% y fue así”.

El caraqueño, de 52 años de edad, que traviesa por su tercer año de elegibilidad para ser electo al templo de los inmortales, ha ido escalando en las preferencias de los votantes.

En 2018 consiguió 37% y en 2019 obtuvo el 42,8%. Una progresión, que en principio supera a Luis Aparicio, el único venezolano con una placa en Cooperstown. El marabino subió de 27,8% en 1979 a 32,2% en 1980.

En 1981, su tercera ocasión en las papeletas subió a 36,9%. Luego fue mejorando en años sucesivos (1982, 41,9%; 1983, 67,4%), hasta que en su sexto intento (1984) superó el mínimo requerido (84,6%).

Hace falta 75% para lograr ser entronizado y 5% para mantenerse en la papeleta por un año más.

“Uno nunca sabe”, advirtió Vizquel. “No sé si cuando pasas del 50%, al año siguiente puedes bajar en la votación, pero lo ocurrido es un indicio de que vamos por buen camino. Pero el año que viene entrarán nuevos jugadores, que van a tener mucho chance también y todos los años hay mucha competencia y llegarán peloteros que tienen la oportunidad. Aunque lo que sí es claro, es que hay un aumento de alrededor el 9%, que es muy bueno. Y eso no se logra tan fácil”.

Derek Jeter, en su primer año consiguió apoyo en el 99.7% de las boletas emitidas por la BBWAA, superando con facilidad mínimo necesario para ser elegido. Se quedó a un voto de la unanimidad, lograda por su compañero de equipo en los Yanquis de Nueva York, el panameño Mariano Rivera, en 2019.

“Me sorprendió que no fue unánime”, opinó Vizquel. “Le faltó un voto. A ese señor o señora lo irán a acribillar. El primer voto en esa papeleta tenía que ser de Jeter, sin duda. No hay ningún ser humano, que le guste el beisbol, que haya visto beisbol, que analice el beisbol, y no vote por Jeter. Lo hizo todo, además de su personalidad carismática, todas las jugadas, los momentos mágicos, el equipo donde estaba, todo lo que le rodeaba era éxito y triunfos”.

Larry Walker acompañó a Jeter, tras su décima concurrencia en la selección y luego de dar un salto del 54,6%, en 2019, a 76,6%, en 2020.

Deter y Walker serán exaltados al Salón en Cooperstown, junto a Ted Simmons y Marvin Miller (póstumo), el próximo 26 de julio.

“Lo de Larry Walker, que tuvo un incremento importante, demuestra que hay diferentes criterios de cómo votar cada año. Pero estoy muy contento y satisfecho de lo que pasó en esta oportunidad y espero seguir subiendo en los votos”, apuntó Vizquel.

Consideraciones del «Manaos de Seda»

“Hay algunos analíticos que esperan dos años para darte el voto porque no consideran que puedes entrar en el primer año o segundo año”, abundó “Manos de Seda” en sus consideraciones.

“Otra cosa que puede ayudar mucho, que puede generar un cambio en esas votaciones, tiene que ver con los peloteros que tienen el asterisco de los esteroides y tal vez llené uno de esos huecos este año. Además, jugué por mucho tiempo una posición tan difícil como shorstop, eso puede ayudar, y los números que dejé”.

En su conversación con La Plantilla Radio, Vizquel confesó que por primera vez, desde su primera aparición en las boletas, estuvo atento a los resultados y siguió el proceso del conteo de votos en vivo.

“Hoy, 21 de enero, fue el primer día, en el que me he sentado al frente del televisor para ver una votación. En los primeros dos años, no le había prestado tanta atención. Nunca me había sentado a analizar, a escuchar a los periodistas que están comentando en la mesa. Tuve que pagar el paquete de MLB TV, porque no lo tenía (risas). Me parece fantástico ver a los peloteros que han estado mucho tiempo en las papeletas y no han sido electos. El próximo año lo volveré a ver. Ya tengo el paquete de MLB”, dijo Vizquel.

Bob Abreu, en su primera aparición, fue incluido en 22 papeletas, lo que representó el 5,5% del total, justo para mantenerse un año más. Antes que Vizquel y ahora el “Comedulce”, únicamente Aparicio y David Concepción, lograron aparecer en las planillas más de una vez.

“Contento por Abreu, muy contento, que siga en la lista. Tal vez su caso sea parecido al mío y vaya subiendo escalones”, destacó Vizquel.

ACN/AMB/agencias/diarios

No deje de leer: ¡Premiado! Omar Vizquel distinguido como «Manager del Año» en Ligas Menores(Opens in a new browser tab)