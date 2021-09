¡Ya tiene fecha! Entrega del Balón de Oro será en noviembre

Balón de Oro de 2021 se entregará el 29 de noviembre, después de que el año pasado el prestigioso galardón entregado al mejor futbolista del año se suspendiera a causa de la pandemia del covid-19 y de la suspensión de algunas competiciones, según ha informado ‘France Football’.

El 8 de octubre se anunciarán los 30 futbolistas que optarán al premio; elegidos según el voto de 180 periodistas de todo el mundo.

La ceremonia de entrega del Balón de Oro tendrá lugar en una gala en el Teatro Châtelet de París, el mismo lugar en el que en 2019 lo recibió por sexta vez el argentino Lionel Messi.

‘France Football’ también otorgará ese mismo día el Balón de Oro femenino, el trofeo Kopa, al mejor jugador de menos de 21 años; y el trofeo Yashin, al mejor portero.

Las 20 candidatas al Balón de Oro femenino, que en su única edición entregada hasta el momento ganó la estadounidense Megan Rapinoe, serán elegidas por un jurado de 50 periodistas especializados en fútbol deportivo.

En cuanto al trofeo Kopa, ganado en su última edición por el holandés Matthijs de Ligt, serán 32 antiguos vencedores del Balón de Oro; quienes decidan los 10 candidatos, mientras que los 10 postulantes al trofeo al mejor portero para sustituir al brasileño Alisson Becker serán elegidos por el mismo jurado que para el Balón de Oro masculino.

𝘽𝙖𝙡𝙡𝙤𝙣 𝙙'𝙊𝙧 𝙞𝙨 𝙗𝙖𝙘𝙠

📆 october 8th : nominees

⚽️✨ november 29th : the 2021 Ballon d'Or ceremony at Théâtre du Châtelet of Paris#ballondor #kopatrophy #yachinetrophy pic.twitter.com/FT5Vsv47et

— France Football (@francefootball) September 29, 2021