¡El entretenimiento se traslada! El Cine Móvil se instala en Caracas

El cantante Miguel Bosé le dio una entrevista a su amigo Jordi Évole, en donde reveló las múltiples adicciones que ha tenido a lo largo de su vida, entre las que mencionó que consumía cocaína a diario.

Cabe destacar, que Bosé, llevaba cinco años sin dar entrevistas en España y abrió su corazón en el programa español ‘Lo de Évole’ del canal La Sexta.

Allí dio detalles sobre sus años “salvajes de drogas; sexo a lo bestia, tabaco, sustancias, hampa”.

El intérprete de ‘Morena mía’; contó que su adicción por las drogas comenzó a finales de los años 80 a causa de un desamor.

Asimismo, Bosé aseguró que cuando se metió en el mundo de las drogas; conoció “la luna, la noche y la parte oscura de Bosé y de Miguel”.

Miguel Bosé consumía cocaína

“Esa noche me tomé mi primera copa, me metí mi primera raya que me duró y salió baratísimo”; dijo en la entrevista con Jordi Évole.

Miguel Bosé pensaba que al drogarse, se volvería más creativo, ya que “utilizados bien dan mucho conocimiento y te dan puntualmente unas visiones de cosas que son interesantes; revolucionarias incluso”. Sin embargo, el problema es que ese consumo de drogas se volvió habitual.

Luego de 20 años de consumir drogas, Miguel Bosé se despertó un día y decidió que iba a dejar todas esas adicciones; que le estaban haciendo daño en su vida personal y carrera musical.

Cabe destacar, que la determinación de Bosé llegó minutos antes de presentarse en un concierto. Cuando tomó la decisión; sus hijos ya habían nacido por lo que tenía nuevas “responsabilidades” para atender.

“Todo el mismo día y al mismo tiempo; subiendo unas escaleras a un escenario, dije ‘se acabó’. Las fuerzas que a uno le hacen tomar estas decisiones tan radicales solo vienen de dentro”, afirmó.

“Consumía a diario casi dos gramos de cocaína”: asegura el cantante, sobre las drogas.

Muerte de la madre de Bosé

La actriz Lucía Bosé no murió de coronavirus sino que fue sedada “hasta la muerte” por los protocolos sanitarios existentes en los albores de la pandemia por los que la gente mayor “no era la prioridad”; aseguró Bosé.

“A mi madre se la sedó hasta la muerte, como se solía hacer con el resto de los ancianos, daba igual quién fuera. No te la dejaban sacar; no podías ir a visitarla…”, ha apuntado el cantante.

“Mi madre no tenía coronavirus. Mi madre no se murió de covid y eso tiene que parar ya”, ha dicho el artista; que no ha querido precisar más detalles sobre las verdaderas causas del fallecimiento.

“Mi madre no murió de covid. La sedaron hasta la muerte”. #LoDeMiguel pic.twitter.com/tPxj0hGQqx — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 11, 2021

