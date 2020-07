Epidemióloga de Carabobo instó al uso correcto del tapabocas

La epidemióloga del estado Carabobo, María Auxiliadora Rangel, instó a los ciudadanos al uso correcto del tapabocas y recordó que el distanciamiento social es de un metro y medio o dos metros.

“Su uso debe ser correcto, no en la barbilla, no es en la cabeza o en la mano, como algunos acostumbran, sino que debe ser colocado en la boca y la nariz”, exhortó la vocera.

Desde su perspectiva, la única vacuna con la que se cuenta actualmente -hasta que llegue la real-, es el uso del tapabocas, solo cuando se tenga la extrema necesidad de salir de casa.

Aseguró que la comunidad es el primer eslabón de importancia para disminuir la incidencia de los casos de covid-19.

Durante un programa radial del alcalde de Libertador, Juan Perozo, la doctora explicó que el individuo debe entender que es pieza clave para evitar contagios.

La experta instó a la ciudadanía a mantener la conciencia, a cumplir con las normas de prevención que se han explicado en diferentes campañas informativas.

«Pues son la clave para hacer la contención del coronavirus (…) a fin de evitar que el virus siga afectando la salud de todos», aseveró mediante llamada telefónica.

Además, destacó la importancia del lavado de las manos y del uso de antibacteriales.

“Todas estas medidas son vitales, pero la mejor es quedarse en casa, pues en la calle estamos expuestos a la enfermedad”.

Rangel instó a las personas que empiecen a sentir malestar general, dolor de cabeza y alergias, a mantenerse alerta, pues estos pueden ser los primeros síntomas del covid-19.

Por lo que les recomendó usar antigripales, antialérgicos o tomar guarapos calientes, además de buscar al médico más cercano.

La doctora hizo hincapié a la comunidad a estar al pendiente de las personas que llegan de otros países, no para rechazarlos sino para hablar con ellos.

Por consiguiente, para que estos sean evaluados y monitoreados por los médicos especialistas.

A su juicio, no es momento de detenerse sino de luchar juntos contra la pandemia para ganar la batalla.

“Sí es posible volver a la normalidad, pero todos deben poner de su parte».

Manifestó que se deben evitar fiestas, reuniones y aglomeraciones”.

Acotó que el hecho de que una persona no tenga síntomas, no quiere decir que no pueda contagiar a alguien.

